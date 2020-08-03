تقارير تكشف إتفاق إنتر ميلان ونظيره مانشستر يونايتد على ضم سانشز نهائيا

وكالات (صدى):
قالت تقارير بان هناك إتفاق تم فعليا بين إنتر ميلان ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم التشيلي أليكسيس سانشيز بشكل نهائي، حيث أنه يلعب مع إنتر ميلان معارا لمدة موسم واحد من يونايتد، مع دفع النادي الإنجليزي راتبه السنوي عن الموسم الحالي.
وأوضحت التقارير بأن إنتر ميلان أتم اتفاقه مع مسؤولي يونايتد من أجل شراء المهاجم الدولي بصفة نهائية مقابل 15 مليون يورو، كما سيقوم اللاعب بتوزيع راتبه البالغ 15 مليون يورو على ثلاث سنوات.
وتابعت التقارير بأنه من المفترض أن يعلن إنتر عن الصفقة بشكل رسمي بعد مباراة خيتافي في بطولة الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل.