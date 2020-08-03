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مواطنة تروي قصتها مع مهنة الطوافة وخدمة الحجاج

Time منذ ساعة
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مواطنة تروي قصتها مع مهنة الطوافة وخدمة الحجاج

الرياض (صدى):
قالت أحدى المواطنات التي تعيش بمكة المكرمة ، قصة إمتهانها للطوافة وخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أن والدها كان له دور كبير في ذلك، حيث قالت أن والدها كان يعمل بنفس المهنة.

وروت لمياء حريري، بأنه بدأت العمل معه وهي في عمر 14 عاما، مشيرة إلى أن عمل السيدات في الطوافة أصبح أسهل مقارنة بالعقود الماضية.

وتابعت بأنها اعتادت خدمة الحجاج على مدار الأعوام السابقة، وتوعيتهم، والمساعدة في عملية التفويج بين المشاعر، معبرة عن الحزن لعدم قدرتها على الانضمام لخدمة ضيوف الحرمين هذا العام بسبب جائحة كورونا، متمنية زوال هذه الجائحة حتى تعاود العمل مرة أخرى في خدمة الحجاج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. هذا فضل ومنة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم ..
احمد
لاحول ولاقوة الا بالله ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . المرأه كرمها الاسلام من المرمطه
عنتر فاضي جيبه
كاد المريب ........
عنتر فاضي جيبه
يعني اللقاحات اللي اعلنتها روسيا وامريكا طلعت خرطي ولا كيف .. المنظمه هذي تصريحاتهم كلها سلبيه

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