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وزارة الحج والعمرة: إستخدمنا تقنية «النانو» في الموسم لهذا العام

Time منذ 9 دقائق
Views 1225
وزارة الحج والعمرة: إستخدمنا تقنية «النانو» في الموسم لهذا العام

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الحج والعمرة بانها استخدمت إجراءات بتقنية "النانو" خلال موسم الحج الإستثنائي لهذا العام 1441هـ والتي ابتكرها مواطن يدعى "حمد اليامي"، والتي تهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الحرمين، ودعم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة بأن استخدام هذه الإحرامات جاء أيضًا بهدف دعم المبتكرين السعوديين، ودعم الصناعات الوطنية المتقدمة، مضيفة أن الإحرام لديه العديد من المميزات، منها أنه يمنع تكاثر البكتريا في الإحرام.

وتابعت بأن الإحرام منسوج قنطي 100%، وقابل للغسيل أكثر من 90 مرة، وحاصل على "آيزو" الجودة العالمية، وخاضع للمقاييس المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الامراض ومسبباتها ماعلماه ومالم نعلمه .. آمين ..
بوناصر
المواطنون يتصدون بدفع تكاليف كورونا لوحدهم رغم قلة دخلهم
ابن حزم
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
ابن حزم
الحمد لله على كل حال

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