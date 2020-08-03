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«الصحة»: تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا
منذ 31 دقيقة
1548
2
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا ، وتعافي 1972 حالة جديدة – ولله الحمد - ، فيما توفي 32 حالة – يرحمهم الله - .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الامراض ومسبباتها ماعلماه ومالم نعلمه .. آمين ..
بوناصر
المواطنون يتصدون بدفع تكاليف كورونا لوحدهم رغم قلة دخلهم
ابن حزم
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
ابن حزم
الحمد لله على كل حال
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