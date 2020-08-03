بالفيديو.. مواطنات تشاركن في إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة

الرياض (صدى):
نجحت المرأة السعودية في المشاركة في كافة مجالات العمل لا سيما المجال العسكري في دوريات الأمن أثناء موسم الحج .
وأظهر مقطع فيديو المواطنات المشاركات في دوريات الأمن وقد أكدن قرارهن بخدمة الدين والوطن والتضحية بالعمل تحت أي ظروف ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
وأكدت العسكريات انهن تقمن بالعمل في عدة مجالات بدوريات الأمن سواء المتابعة او استقبال وإرسال المعاملات أو التعاون مع الجهات المختصة بعد الحصول على التدريبات والدورات المطلوبة .
وأشرن إلى طموحهن الواسع لخدمة الوطن في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد –حفظهما الله – للمرأة السعودية .