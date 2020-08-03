تعرف على مميزات سيارة" يوني تي " الشبابية من شانجان

أميرة خالد (صدى):
نشرت الشركة الصينية لصناعة السيارات شانجان الصورة الأولى للطراز الجديد ،والذي سمي باسم يوني تي مؤكدة أنها تستهدف بهذا الموديل جذب فئة الشباب من حول العالم ، ويأتي طراز يوني تي 2020 بطول إلى 177 إنش ،وعرض يصل إلى 73 إنش مع واجهة امامية جديدة كليا بشبكة تهوية للمحرك عريضة ومصابيح أمامية تعتمد على تكنولوجيا الـ LEDالقوية.
وبالنسبة للهيكل الخارجي فزين باللون البرتقالي الانيق ظهرت جليا بخط رفيع ممتد على سقف السيارة ،وعوادم رباعية وإطارات كبيرة لتجذب الانظار بلمحات رياضية ، وسيأتي بعدة خيارات على صعيد المحرك فالمحرك الاول بسعة تصل إلى 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني أما المحرك الثاني بسعة تصل إلى 2.0 لتر نزودة أيضا بشاحن توربيني 4 سلندر .
واستطاعت الشركة الصينية شانجان أن تتمكن عن القوة الحصانية لكلا المحركين إلى جانب عدد الإفصاح عن سعر السيارة ، وتمتاز السيارة changan cs35 بمحرك 1600 سي سي ينتج قوة حصانية تبلغ 125 حصانا، بالاضافة الي عزم دوران بواقع 160 نيوتن متر وتعمل السيارة بنظام الجر الامامي و محركها متصل بفتيس اوتوماتيك .