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تعرف على مميزات سيارة" يوني تي " الشبابية من شانجان

Time منذ 6 أيام
Views 2542
تعرف على مميزات سيارة" يوني تي " الشبابية من شانجان

أميرة خالد (صدى):
نشرت الشركة الصينية لصناعة السيارات شانجان الصورة الأولى للطراز الجديد ،والذي سمي باسم يوني تي مؤكدة أنها تستهدف بهذا الموديل جذب فئة الشباب من حول العالم ، ويأتي طراز يوني تي 2020 بطول إلى 177 إنش ،وعرض يصل إلى 73 إنش مع واجهة امامية جديدة كليا بشبكة تهوية للمحرك عريضة ومصابيح أمامية تعتمد على تكنولوجيا الـ LEDالقوية.

وبالنسبة للهيكل الخارجي فزين باللون البرتقالي الانيق ظهرت جليا بخط رفيع ممتد على سقف السيارة ،وعوادم رباعية وإطارات كبيرة لتجذب الانظار بلمحات رياضية ، وسيأتي بعدة خيارات على صعيد المحرك فالمحرك الاول بسعة تصل إلى 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني أما المحرك الثاني بسعة تصل إلى 2.0 لتر نزودة أيضا بشاحن توربيني 4 سلندر .

واستطاعت الشركة الصينية شانجان أن تتمكن عن القوة الحصانية لكلا المحركين إلى جانب عدد الإفصاح عن سعر السيارة ، وتمتاز السيارة changan cs35 بمحرك 1600 سي سي ينتج قوة حصانية تبلغ 125 حصانا، بالاضافة الي عزم دوران بواقع 160 نيوتن متر وتعمل السيارة بنظام الجر الامامي و محركها متصل بفتيس اوتوماتيك .

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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