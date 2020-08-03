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النصر بعد الحديث عن اهتمام سانت ايتيان بحمد الله: اعتدنا ذلك قبل المباريات المهمة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1457
النصر بعد الحديث عن اهتمام سانت ايتيان بحمد الله: اعتدنا ذلك قبل المباريات المهمة

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير بأن مصادر مقربة بإدارة نادي النصر، كشفت عن رؤية النادي لما تردد حول إهتمام نادي سانت ايتيان الفرنسي بمهاجم الفريق عبدالرزاق حمد الله، بانهم اعتادوا على مثل تلك الأنباء قبل المباريات المهمة للفريق لتشتيت انتباه اللاعبين".

وأضافت التقارير بأن أي نادٍ من حقه الاهتمام بالتعاقد مع أي لاعب لكن الأساس هو النادي الذي يملك بطاقة اللاعب .. هل لديه نية في بيعه أم لا، وأن أي مشجع يعلم تمامًا أن عبدالرزاق حمدالله لا يمكن الاستغناء عنه كما أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع النصر لذلك اهتمام النادي الفرنسي باللاعب هو والعدم سواء".

ويذكر بأن أنباء تحدثت عن رغبة نادي سانت ايتيان في التعاقد مع عبدالرزاق حمد الله مهاجم وهداف النصر التي وصفته بالقاطرة التهديفية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الامراض ومسبباتها ماعلماه ومالم نعلمه .. آمين ..
بوناصر
المواطنون يتصدون بدفع تكاليف كورونا لوحدهم رغم قلة دخلهم
ابن حزم
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
ابن حزم
الحمد لله على كل حال

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