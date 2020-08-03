النصر بعد الحديث عن اهتمام سانت ايتيان بحمد الله: اعتدنا ذلك قبل المباريات المهمة

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير بأن مصادر مقربة بإدارة نادي النصر، كشفت عن رؤية النادي لما تردد حول إهتمام نادي سانت ايتيان الفرنسي بمهاجم الفريق عبدالرزاق حمد الله، بانهم اعتادوا على مثل تلك الأنباء قبل المباريات المهمة للفريق لتشتيت انتباه اللاعبين".
وأضافت التقارير بأن أي نادٍ من حقه الاهتمام بالتعاقد مع أي لاعب لكن الأساس هو النادي الذي يملك بطاقة اللاعب .. هل لديه نية في بيعه أم لا، وأن أي مشجع يعلم تمامًا أن عبدالرزاق حمدالله لا يمكن الاستغناء عنه كما أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع النصر لذلك اهتمام النادي الفرنسي باللاعب هو والعدم سواء".
ويذكر بأن أنباء تحدثت عن رغبة نادي سانت ايتيان في التعاقد مع عبدالرزاق حمد الله مهاجم وهداف النصر التي وصفته بالقاطرة التهديفية.