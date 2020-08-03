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بالفيديو.. عبدالله السدحان ينشر صور مع إبنائه ومعلقون الـ7 نسخة منه

Time منذ يوم
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بالفيديو.. عبدالله السدحان ينشر صور مع إبنائه ومعلقون الـ7 نسخة منه

أميرة خالد (صدى):
حصدت صورة للفنان عبدالله السدحان وأولاده الـ7 أعجاب المتابعين، حيث تداول نشطاء التواصل الإجتماعي الصورة حيث لفت الإنتباه الشبه الكبير بينه وبين جميع أولاده ، حيث قال عدد من متابعيه أنهم بدوا جميعهم كأنهم نسخة من بعضهم البعض ومن والدهم.

وعلق الجمهور على الصورة ، حيث كانت أبرز التعليقات التي جاءت” ماشاء الله ورا بعض شكل امهم خلفتهن بس نفس الديزان يشبهون أبوهم”.

وتمنى الجمهور للفنان وعائلته السعادة والصحة، مؤكدين أن العائلة الكبيرة قد تكون نعمة، لا سيما أنهم جميعًا يبدون قريبون من بعضهم في العمر، مما يزيد تكاتفهم وقربهم.

https://www.instagram.com/p/B1oK9nEAKO9/?utm_source=ig_embed

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
52% نسبة لا يستهان لها وهي درجة الآلاف من خريجي الثانوية في السبعينات والثمانينيات عندما كانت الجامعات تقبل خريجي تقدير مقبول وأصبحوا بعد الابتعاث والدراسات العليا روادا ويشار إليهم بالبنان
د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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