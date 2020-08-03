بالفيديو.. عبدالله السدحان ينشر صور مع إبنائه ومعلقون الـ7 نسخة منه

أميرة خالد (صدى):
حصدت صورة للفنان عبدالله السدحان وأولاده الـ7 أعجاب المتابعين، حيث تداول نشطاء التواصل الإجتماعي الصورة حيث لفت الإنتباه الشبه الكبير بينه وبين جميع أولاده ، حيث قال عدد من متابعيه أنهم بدوا جميعهم كأنهم نسخة من بعضهم البعض ومن والدهم.
وعلق الجمهور على الصورة ، حيث كانت أبرز التعليقات التي جاءت” ماشاء الله ورا بعض شكل امهم خلفتهن بس نفس الديزان يشبهون أبوهم”.
وتمنى الجمهور للفنان وعائلته السعادة والصحة، مؤكدين أن العائلة الكبيرة قد تكون نعمة، لا سيما أنهم جميعًا يبدون قريبون من بعضهم في العمر، مما يزيد تكاتفهم وقربهم.
https://www.instagram.com/p/B1oK9nEAKO9/?utm_source=ig_embed