عيسى ماندي يقترب من التعاقد مع ليفربول

وكالات (صدى):
يقترب المدافع الجزائري عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس الإسباني من التعاقد مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة االقدم، حيث اعتبر التعاقد مع اللاعب هي أولوية ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية ، وذلك عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي.
وكشفت تقارير بأن بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري، وذلك بدلًا من خسارته بدون مقابل بعد انتهاء عقده، مما منح ليفربول دفعة كبيرة في محاولاته لضم اللاعب.
وتابعت أن ماندي، 28 عامًا، قدم موسمًا جيدًا في الدوري الإسباني، ليخطف الأنظار إليه بأدائه المميز مع بيتيس.