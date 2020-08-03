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عيسى ماندي يقترب من التعاقد مع ليفربول

Time منذ 47 دقيقة
Views 1456
عيسى ماندي يقترب من التعاقد مع ليفربول

وكالات (صدى):
يقترب المدافع الجزائري عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس الإسباني من التعاقد مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة االقدم، حيث اعتبر التعاقد مع اللاعب هي أولوية ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية ، وذلك عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وكشفت تقارير بأن بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري، وذلك بدلًا من خسارته بدون مقابل بعد انتهاء عقده، مما منح ليفربول دفعة كبيرة في محاولاته لضم اللاعب.

وتابعت أن ماندي، 28 عامًا، قدم موسمًا جيدًا في الدوري الإسباني، ليخطف الأنظار إليه بأدائه المميز مع بيتيس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الامراض ومسبباتها ماعلماه ومالم نعلمه .. آمين ..
بوناصر
المواطنون يتصدون بدفع تكاليف كورونا لوحدهم رغم قلة دخلهم
ابن حزم
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
ابن حزم
الحمد لله على كل حال

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