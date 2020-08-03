ضغوط جماهيرية على «جونسون» لإحياء صفقة السعودية لشراء نيوكاسل

لندن (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين وجود ضغط جماهيري على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإحياء صفقة السعودية للإستحواذ على نيوكاسل .
وأكدت أن 50 ألف مشجع وقعوا عريضة أرسلوها لـ"جونسون " تطالب بالتحقيق في أسباب فشل الصفقة وتطالب بإحيائها .
ليس هذا فحسب ، فقد حمًلت سيدة الأعمال البريطانية الشهيرة أماندا ستافيلي رابطة الدوري الإنجليزي مسؤولية فشل الصفقة التي تقدر بـ 300 مليون جنيه استيرليني بسبب المماطلة ، كما اجتمعت مع المشجعين وشرحت لهم طريقة الضغط على الرابطة لإعادة الصفقة .
وكانت هناك محاولات قطرية لإفشال الصفقة ، إذ كشفت مصادر عن محاولات "ناصر الخليفي " لدفع رجل اعمال امريكي لشراء النادي بدلاً من المملكة وغيرها من العراقيل .
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