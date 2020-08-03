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ضغوط جماهيرية على «جونسون» لإحياء صفقة السعودية لشراء نيوكاسل

Time منذ 52 دقيقة
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ضغوط جماهيرية على «جونسون» لإحياء صفقة السعودية لشراء نيوكاسل

لندن (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين وجود ضغط جماهيري على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإحياء صفقة السعودية للإستحواذ على نيوكاسل .

وأكدت أن 50 ألف مشجع وقعوا عريضة أرسلوها لـ"جونسون " تطالب بالتحقيق في أسباب فشل الصفقة وتطالب بإحيائها .

ليس هذا فحسب ، فقد حمًلت سيدة الأعمال البريطانية الشهيرة أماندا ستافيلي رابطة الدوري الإنجليزي مسؤولية فشل الصفقة التي تقدر بـ 300 مليون جنيه استيرليني بسبب المماطلة ، كما اجتمعت مع المشجعين وشرحت لهم طريقة الضغط على الرابطة لإعادة الصفقة .

وكانت هناك محاولات قطرية لإفشال الصفقة ، إذ كشفت مصادر عن محاولات "ناصر الخليفي " لدفع رجل اعمال امريكي لشراء النادي بدلاً من المملكة وغيرها من العراقيل .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الامراض ومسبباتها ماعلماه ومالم نعلمه .. آمين ..
بوناصر
المواطنون يتصدون بدفع تكاليف كورونا لوحدهم رغم قلة دخلهم
ابن حزم
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
ابن حزم
الحمد لله على كل حال

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