الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. زارا البلوشي تكشف الأسباب خلف عودة الفنانات المعتزلات للسوشيال ميديا

Time منذ يوم
Views 1294
Comment 2
بالفيديو.. زارا البلوشي تكشف الأسباب خلف عودة الفنانات المعتزلات للسوشيال ميديا

أميرة خالد (صدى):
قالت الفنانة الباكستانية المقيمة بالمملكة زارا البلوشي، بأن الفنانات التي عدن للسوشيال ميديا بعد الإعتزال والتوبة سببه خضوعهن لعمليات التجميل وطلبا لزيادة عدد المشاهدات لديهن.

وأوضحت زارا البلوشي عبر سناب شات :”الحين مشاهيرنا الله يكثرهم ..إذا مشاهدتهم قلت ونزلت تقوم تقول أنا اتحجبت والثانية تقول أنا اعتزلت أطلع وجهي بالسوشال ميديا.. يا إما ترفع نسبة المشاهدات والشيء الثاني تخضع لعمليات تجميل.. يعني هي ما بتعتزل لوجه الله ولكن لوجه السوشيال ميديا “.

وتابعت:”سبحان الله بعد وشها ما يشد وعملية التجميل تنجح.. التوبة راحت وتعود من جديد.. هما بيكون مفكرين إن الناس ما بتعرف إذا كنت اعتزلت لوجه الله أو لوجه السوشيال ميديا بيبان.. واحدة خشمها كان مو مطبوط وشفتها كانت بايظة .. فجأة تلاقيها بقت كويسة.. هاد معناه إيه ..عملت عملية تجميل استغرقت فترة الست شهور”.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
52% نسبة لا يستهان لها وهي درجة الآلاف من خريجي الثانوية في السبعينات والثمانينيات عندما كانت الجامعات تقبل خريجي تقدير مقبول وأصبحوا بعد الابتعاث والدراسات العليا روادا ويشار إليهم بالبنان
د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

أخر الأخبار

حمض النيتريك يقف وراء الانفجار المروع في بيروت
حمض النيتريك يقف وراء الانفجار المروع في بيروت
Time منذ 15 دقيقة Views 1374
‏ترامب: خبراء أبلغوني أن انفجار بيروت ناتج عن قنبلة ما
‏ترامب: خبراء أبلغوني أن انفجار بيروت ناتج عن قنبلة ما
Time منذ 58 دقيقة Views 1906
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في سوق أعلاف الماشية بحفر الباطن
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في سوق أعلاف الماشية بحفر الباطن
Time منذ ساعة Views 1584
إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت
إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت
Time منذ ساعة Views 1899
فيصل الجفن : غسلت يدي من أنمار بعد مشكلة اللاعب رومارينهو
فيصل الجفن : غسلت يدي من أنمار بعد مشكلة اللاعب رومارينهو
Time منذ ساعة Views 482
سالم الأحمدي : الحكّام يُعزلون حتى ظهر الأربعاء ومايكون في معسكر النصر
سالم الأحمدي : الحكّام يُعزلون حتى ظهر الأربعاء ومايكون في معسكر النصر
Time منذ ساعة Views 555
بالفيديو.. مشاهد مروعة لأشلاء ضحايا انفجار بيروت
بالفيديو.. مشاهد مروعة لأشلاء ضحايا انفجار بيروت
Time منذ ساعتين Views 2764
عدنان جستنيه : تشعر وكأن نادي الإتحاد لا يوجد به إحساس ولا روح ولا فكر
عدنان جستنيه : تشعر وكأن نادي الإتحاد لا يوجد به إحساس ولا روح ولا فكر
Time منذ ساعتين Views 468
عبدالعزيز المريسل : هذا عنوان مباراة أبها والإتحاد
عبدالعزيز المريسل : هذا عنوان مباراة أبها والإتحاد
Time منذ ساعتين Views 404
عدنان جستنيه : لجماهير نادي الإتحاد .. الله يعينكم على حرق الأعصاب
عدنان جستنيه : لجماهير نادي الإتحاد .. الله يعينكم على حرق الأعصاب
Time منذ ساعتين Views 335