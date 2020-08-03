بالفيديو.. زارا البلوشي تكشف الأسباب خلف عودة الفنانات المعتزلات للسوشيال ميديا

أميرة خالد (صدى):
قالت الفنانة الباكستانية المقيمة بالمملكة زارا البلوشي، بأن الفنانات التي عدن للسوشيال ميديا بعد الإعتزال والتوبة سببه خضوعهن لعمليات التجميل وطلبا لزيادة عدد المشاهدات لديهن.
وأوضحت زارا البلوشي عبر سناب شات :”الحين مشاهيرنا الله يكثرهم ..إذا مشاهدتهم قلت ونزلت تقوم تقول أنا اتحجبت والثانية تقول أنا اعتزلت أطلع وجهي بالسوشال ميديا.. يا إما ترفع نسبة المشاهدات والشيء الثاني تخضع لعمليات تجميل.. يعني هي ما بتعتزل لوجه الله ولكن لوجه السوشيال ميديا “.
وتابعت:”سبحان الله بعد وشها ما يشد وعملية التجميل تنجح.. التوبة راحت وتعود من جديد.. هما بيكون مفكرين إن الناس ما بتعرف إذا كنت اعتزلت لوجه الله أو لوجه السوشيال ميديا بيبان.. واحدة خشمها كان مو مطبوط وشفتها كانت بايظة .. فجأة تلاقيها بقت كويسة.. هاد معناه إيه ..عملت عملية تجميل استغرقت فترة الست شهور”.