بالفيديو.. قصة مؤثرة لحاجة من المدينة المنورة بعد إختيارها للحج هذا العام

المدينة المنورة (صدى):
كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم الإثنين عن قصة مؤثرة لحاجة من المدينة المنورة بعد اختيارها للحج هذا العام .
وأعربت " إيمان فلاته " عن فرحتها الكبيرة مؤكدة ان اختيارها ضمن حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الإستثنائي هو درس وعبرة من الله تعالى بعد وفاة شقيقها بفيروس كورونا.
وقالت ان أخيها –يرحمه الله – اعتاد أن يصطحبها لمكة المكرمة ولكن الله تعالى أجبر قلبها وجعلها تزور بيته الحرام بعد وفاته .
وأكدت الحاجة " إيمان " انها أدت الحج في سهولة ويسر ودعت لوالديها وأخيها والمسلمين موجهة شكرها لحكومة المملكة .