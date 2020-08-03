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بالفيديو.. قصة مؤثرة لحاجة من المدينة المنورة بعد إختيارها للحج هذا العام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة مؤثرة لحاجة من المدينة المنورة بعد إختيارها للحج هذا العام

المدينة المنورة (صدى):
كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم الإثنين عن قصة مؤثرة لحاجة من المدينة المنورة بعد اختيارها للحج هذا العام .

وأعربت " إيمان فلاته " عن فرحتها الكبيرة مؤكدة ان اختيارها ضمن حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الإستثنائي هو درس وعبرة من الله تعالى بعد وفاة شقيقها بفيروس كورونا.

وقالت ان أخيها –يرحمه الله – اعتاد أن يصطحبها لمكة المكرمة ولكن الله تعالى أجبر قلبها وجعلها تزور بيته الحرام بعد وفاته .

وأكدت الحاجة " إيمان " انها أدت الحج في سهولة ويسر ودعت لوالديها وأخيها والمسلمين موجهة شكرها لحكومة المملكة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر الامراض ومسبباتها ماعلماه ومالم نعلمه .. آمين ..
بوناصر
المواطنون يتصدون بدفع تكاليف كورونا لوحدهم رغم قلة دخلهم
ابن حزم
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
ابن حزم
الحمد لله على كل حال

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