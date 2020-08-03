بالفيديو.. أصالة تروي تجربتها القاسية بعد الطلاق

أميرة خالد (صدى):
روت الفنانة السورية أصالة نصري تجاربها الصعبة خاصة بعد طلاقها الأخير من المخرج طارق العريان،: "أنا لم أنكسر في أي مرة، ربما أصابني الغضب لكن بالمرتين، وخاصة بالمرة الأخيرة كانت الضربة قوية جداً لكنها جعلتني أفضل في حياتي، ولم اتوقع ان أصبح هكذا في حياتي، وأصبحت أموري كلها مضبوطة".
وقالت يتعلق بقوة شخصيتها، قالت أصالة إنها لم تدرك مدى قوتها إلا مؤخرًا، وأنها لم تكن تحب وصف الآخرين لها بهذه الكلمة، وأضافت: "أيقنت أنني قوية جداً، ما أظنني رأيت أحدا بقوتي، لأنني تجاوزت ظروفاً ومحناً صحية واجتماعية ونفسية مميتة، تجاوزتها كلها فقط لأنني قوية".
وأضافت: "أيضا ابنتي شام لن تنكسر في عمرها لأنها مسلحة بكل شيء قوي، أمها وعلمها وكفاحها وعيادتها وحب الناس لها وأصدقاءها، وكل هذا يسلح من الداخل ولا يكسر، وإذا صار حطببها".