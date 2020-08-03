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مجلة فوربس تختار 10 نساء من رائدات الأعمال بالمملكة كأقوى صانعات للعلامات التجارية

Time منذ 57 دقيقة
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مجلة فوربس تختار 10 نساء من رائدات الأعمال بالمملكة كأقوى صانعات للعلامات التجارية

وكالات (صدى):
حظيت 10 سعوديات من رائدات الأعمال اللاتي اختارتهن فوربس في قائمة أقوى صانعات العلامات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط والتي جاء فيها مصممة الأزياء رزان العزوني بعلامتها التجارية التي ‏تحمل اسمها بنجاح باهر، ثم جاءت أروى البنوي بعلامتها التجارية للملابس الجاهزة ‏التي تحمل اسمها (‏Arwa Al Banawi‏) عام 2015.

وتابعت فوربس قائمتها بهنيدة صيرفي وعلامتها التجارية للملابس ‏الجاهزة (‏Honayda‏) في لبنان عام 2016 ، ثم نورة آل الشيخ والتي تألقت علامتها التجارية عام 2012، بمجموعة من الملابس الجاهزة ‏التي تحمل اسمها، ودانة العلمي والتي تشغل منصب المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة ‏‏(‏Dana Alalami Jewelry‏ ) التي تأسست عام 2008

وجاءت نورة الفيصل في القائمة والتي كانت تعمل بالمملكة في مجال تصميم المجوهرات لمدة 15 عاماً ‏قبل افتتاح متجرها الخاص (‏Nuun Jewels) في منطقة ‏التسوق الفاخرة بباريس شهد الشهيل، فيما أطلقت شهد وعمتها نعيمة علامة تجارية في مجال ‏الأزياء باسم ( ‏Abadia‏ ) عام 2017، والمعروفة بمعطف ‏الشتاء للرجال الذي أعيد تصميمه للمرأة العصرية ويسمى ‏‏(‏Farwa‏) ليضعها بالقائمة، ثم منيرة التميمي.. بدأت نشاطها عقب انطلاق علامتها ‏التجارية ( ‏Tamashee‏) في دبي عام 2013، وتتخصص ‏بتصميم وإنتاج الأحذية.

وحظيت نور التميمي بمكانها بالقائمة التي أسست علامتها التجارية ( ‏The Nou Project‏) ‏عام 2017، لتكون حلقة وصل بين الفن المعاصر والموضة، من ‏خلال مجموعات من الأحذية ذات الإصدار المحدود، وقد عرضت ‏أحذيتها في متجر (‏Level Shoes‏) في دبي. ‏ وفي عام 2019 نقلت أعمالها إلى المملكة المتحدة للتوسع في ‏أسواق جديدة، كذلك في أمريكا عن طريق منفذي بيع في ميامي (‏Untitled Art Fair‏) وفي مدينة نيويورك، ثم فاطوم باطوق التي انطلقت كمدربة اللياقة البدنية بعلامتها التجارية (‏Studio55‎‏) بعد أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجالها، وهي ‏أول سيدة تحصل على رخصة من المملكة لتأسيس صالة لياقة ‏بدنية عام 2015.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
نفس مشكلة الجلي بالضبط ✍فعندما قررت في عام ٢٠١٥ من شراء سيارة للأهل توكلت على الله وأخذت قراند جلي 8 وما زالت ولكن عانيت لفترة من عدم توفر القطع ومع الوقت والطلب للسيارة من العملاء وفرت شركة الحاج حسين وقتها القطع وافتتحت فروع للصيانة وفروع الخدمة السريعة وحققت مبيعات ممتازة قبل أن يشتريها المجدوعي أو الوعلان من الحاج حسين.. السيارات الصينية سعرها طيب ومواصفاتها ممتازة بس لا تكرفها كثير بمعنى خليها للمدينة والمدارس والاغراض مع العلم بشوف ناس ما شاء الله تبارك الرحمن يسافرون عليها كثير وما اشتكو من السيارة ومن المكيف بصفة عامة.. جربت c95 الفل كامل عزمها ضعيف مقارنة بسيارات بنفس الحجم للأسف والعزل ضعيف والداخلية لا جديد ضعيفة..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
نفس مشكلة الجلي بالضبط ✍فعندما قررت في عام ٢٠١٥ من شراء سيارة للأهل توكلت على الله وأخذت قراند جلي 8 وما زالت ولكن عانيت لفترة من عدم توفر القطع ومع الوقت والطلب للسيارة من العملاء وفرت شركة الحاج حسين وقتها القطع وافتتحت فروع للصيانة وفروع الخدمة السريعة وحققت مبيعات ممتازة قبل أن يشتريها المجدوعي أو الوعلان من الحاج حسين.. السيارات الصينية سعرها طيب ومواصفاتها ممتازة بس لا تكرفها كثير بمعنى خليها للمدينة والمدارس والاغراض مع العلم بشوف ناس ما شاء الله تبارك الرحمن يسافرون عليها كثير وما اشتكو من السيارة ومن المكيف بصفة عامة.. جربت c95 الفل كامل عزمها ضعيف مقارنة بسيارات بنفس الحجم للأسف والعزل ضعيف والداخلية لا جديد ضعيفة..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊
naeem
الله يغفرلهم ويرحمهم هل السور قديم او جديد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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