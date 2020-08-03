بالفيديو.. العطوي: لا علاقة بين ألعاب الخفة والسحر

ماجد محمد (صدى):
أوضح لاعب الخفة بتبوك أحمد العطوي، بأنه لا يوجد علاقة بين ألعاب الخفة التي يمارسها والسحر، مردفا بأنه يعتمد على الخدعة البصرية والخفة.
وتابع العطوي بأن الخفة والخدعة تجعل ما يقدمه مبدعًا ومبهرًا للناس. لافتا إلى إتقانه العديد من الألعاب، وأنه باستطاعته تقديم أكثر من 200 لعبة في ورق البلوت.
وأشار إلى أن الميول لهذه اللعبة بدأت لديه منذ أن كان عمره 13 عامًا، واصفًا المردود المادي لها بالجيد. مضيفا أنه يطمح لاحتراف هذه اللعبة بعد أن تفرغ لها بعد تخرجه من الجامعة، مردفا بان البعض يطلب منه تقديم عروض الألعاب بـ2000 ريال فقط بينما قيمتها تفوق ذلك؛ فقد تكلف أكثر من 3 آلاف ريال.