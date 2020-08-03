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بالفيديو.. العطوي: لا علاقة بين ألعاب الخفة والسحر

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. العطوي: لا علاقة بين ألعاب الخفة والسحر

ماجد محمد (صدى):
أوضح لاعب الخفة بتبوك أحمد العطوي، بأنه لا يوجد علاقة بين ألعاب الخفة التي يمارسها والسحر، مردفا بأنه يعتمد على الخدعة البصرية والخفة.

وتابع العطوي بأن الخفة والخدعة تجعل ما يقدمه مبدعًا ومبهرًا للناس. لافتا إلى إتقانه العديد من الألعاب، وأنه باستطاعته تقديم أكثر من 200 لعبة في ورق البلوت.

وأشار إلى أن الميول لهذه اللعبة بدأت لديه منذ أن كان عمره 13 عامًا، واصفًا المردود المادي لها بالجيد. مضيفا أنه يطمح لاحتراف هذه اللعبة بعد أن تفرغ لها بعد تخرجه من الجامعة، مردفا بان البعض يطلب منه تقديم عروض الألعاب بـ2000 ريال فقط بينما قيمتها تفوق ذلك؛ فقد تكلف أكثر من 3 آلاف ريال.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
نفس مشكلة الجلي بالضبط ✍فعندما قررت في عام ٢٠١٥ من شراء سيارة للأهل توكلت على الله وأخذت قراند جلي 8 وما زالت ولكن عانيت لفترة من عدم توفر القطع ومع الوقت والطلب للسيارة من العملاء وفرت شركة الحاج حسين وقتها القطع وافتتحت فروع للصيانة وفروع الخدمة السريعة وحققت مبيعات ممتازة قبل أن يشتريها المجدوعي أو الوعلان من الحاج حسين.. السيارات الصينية سعرها طيب ومواصفاتها ممتازة بس لا تكرفها كثير بمعنى خليها للمدينة والمدارس والاغراض مع العلم بشوف ناس ما شاء الله تبارك الرحمن يسافرون عليها كثير وما اشتكو من السيارة ومن المكيف بصفة عامة.. جربت c95 الفل كامل عزمها ضعيف مقارنة بسيارات بنفس الحجم للأسف والعزل ضعيف والداخلية لا جديد ضعيفة..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
نفس مشكلة الجلي بالضبط ✍فعندما قررت في عام ٢٠١٥ من شراء سيارة للأهل توكلت على الله وأخذت قراند جلي 8 وما زالت ولكن عانيت لفترة من عدم توفر القطع ومع الوقت والطلب للسيارة من العملاء وفرت شركة الحاج حسين وقتها القطع وافتتحت فروع للصيانة وفروع الخدمة السريعة وحققت مبيعات ممتازة قبل أن يشتريها المجدوعي أو الوعلان من الحاج حسين.. السيارات الصينية سعرها طيب ومواصفاتها ممتازة بس لا تكرفها كثير بمعنى خليها للمدينة والمدارس والاغراض مع العلم بشوف ناس ما شاء الله تبارك الرحمن يسافرون عليها كثير وما اشتكو من السيارة ومن المكيف بصفة عامة.. جربت c95 الفل كامل عزمها ضعيف مقارنة بسيارات بنفس الحجم للأسف والعزل ضعيف والداخلية لا جديد ضعيفة..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊
naeem
الله يغفرلهم ويرحمهم هل السور قديم او جديد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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