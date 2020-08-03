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التصنيع الوطنية تطرح وظائف شاغرة بالرياض والجبيل

Time منذ ساعة
Views 1644
التصنيع الوطنية تطرح وظائف شاغرة بالرياض والجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، بفروع الشركة بالرياض والجبيل تحت مسمى وظيفي " أخصائي أول التخطيط والتكامل "الرياض" - - مخطط الصيانة "الجبيل" - أخصائي تطوير التسويق- تطبيقات الأنابيب "الرياض"- أخصائي أول تطوير مستودع الأعمال "الرياض" .

وتابعت الشركة المسميات المطلوبة " مستشار ثالث استراتيجية المصب "الرياض" - أخصائي أول البرامج والتطبيقات "الجبيل" - مستشار الذكاء التنافسي "الرياض".

ولمزيد من التفاصيل والتقديم إضغط الرابط التالي من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ناصر
اتقى الله يا هذا عَنْ جُنْدَبٍ بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ: أَنَّ ((رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) أَوْ كَمَا قَالَ؛ رواه مسلم، ومعنى ((يتألَّى عليَّ))؛ أي: يُقْسِم عليَّ.
فتحي
الله يعين لعبة شركة الكهرباء بينبسطون حسبي الله ونعم الوكيل
احمد
الروافض الانجاس سرقوا العراق وعاثوا فيه الفساد وأهانوا وقتلوا وشردوا إخواننا أهل السنه . امريكا واليهود وايران عليهم لعنات الله
raa
اشغلتونا بأمريكا واوربا لو وقع ولو وقع في اوربا ولو وقع في امريكا ....يرجال كلنا شفنا وش سوت كرونا فيهم سحبتهم على وجيههم وشفنا العنصرية والاستغلال والي يتهاوشون على مواد غذائية او ورق حمام وشفنا وكل الناس شافت ماصار بأمريكا من عنصرية البيض والسود ...لا يوجد بلد ابدا ابدا ابدا مثل السعوديه ........

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