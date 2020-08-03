التصنيع الوطنية تطرح وظائف شاغرة بالرياض والجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، بفروع الشركة بالرياض والجبيل تحت مسمى وظيفي " أخصائي أول التخطيط والتكامل "الرياض" - - مخطط الصيانة "الجبيل" - أخصائي تطوير التسويق- تطبيقات الأنابيب "الرياض"- أخصائي أول تطوير مستودع الأعمال "الرياض" .
وتابعت الشركة المسميات المطلوبة " مستشار ثالث استراتيجية المصب "الرياض" - أخصائي أول البرامج والتطبيقات "الجبيل" - مستشار الذكاء التنافسي "الرياض".
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