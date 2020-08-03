الأعداد السابقة للصحيفة

سيارت مولسان من بنتلي في طريقها للإطلاق قريبا

Time منذ 6 أيام
Views 2272
سيارت مولسان من بنتلي في طريقها للإطلاق قريبا

أميرة خالد (صدى):
أوضحت تقارير بأن الشركة البريطانية لصناعة السيارات بنتلي، في طريقها لإطلاق النسخة الأخيرة من طراز " مولسان 6.75 "والذي ظهر لأول مرة منذ 6 أعوام وحقق نجاحات كبيرة ونسبة مبيعات جيدة للغاية.

وأوضحت التقارير بان سيتم إنتاج عدد محدود منها يصل إلى 30 سيارة فقط، في خطوة اعتبرها رواد وخبراء عالم السيارات تكريمية للسيارة التي ستغيب عنا لفترة لا نعلم عنها شيئًا، أما الطراز الأخير فقد صمم بطابع رياضي مميز وزين بخطوط سوداء على شبكة المبرد ومصابيح الضباب الجذابة ومحيط النوافذ وحواف الجسم وجنوط رياضية بمقاس 21 بوصة.

وتتميز السيارة بمحرك توربيني من فئة V8 الشهيرة، الذي يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 530 حصان كاملة مع 1100 نيوتن متر من عزم الدوران، فيما يفضل هذا المحرك،و ستنطلق السيارة من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة، في غضون 4.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 305 كيلو متر في الساعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

أخر الأخبار

الأمن العام يطور مختبرًا للأدلة الرقمية الجنائية
الأمن العام يطور مختبرًا للأدلة الرقمية الجنائية
Time منذ دقيقة Views 1024
خفاش يهاجم مرشحة للرئاسة الأمريكية
خفاش يهاجم مرشحة للرئاسة الأمريكية
Time منذ 9 دقائق Views 122
«حساب المواطن» يعلق على إيقاف دعم مستفيد بسبب عقد الإيجار
«حساب المواطن» يعلق على إيقاف دعم مستفيد بسبب عقد الإيجار
Time منذ 13 دقيقة Views 1492
فهد التخصصي تطرح وظائف شاغرة للجنسين
فهد التخصصي تطرح وظائف شاغرة للجنسين
Time منذ 20 دقيقة Views 1388
شاب يطالب المحكمة بفسخ عقد زواجه لسبب غريب
شاب يطالب المحكمة بفسخ عقد زواجه لسبب غريب
Time منذ 24 دقيقة Views 413
واتساب يتيح خاصية جديدة لاختيار خلفية مختلفة لكل محادثة
واتساب يتيح خاصية جديدة لاختيار خلفية مختلفة لكل محادثة
Time منذ 29 دقيقة Views 1411
أمطار فيفاء تتسبب في انهيارات صخرية وإخلاء مبنى سكني
أمطار فيفاء تتسبب في انهيارات صخرية وإخلاء مبنى سكني
Time منذ 35 دقيقة Views 1437
"شؤون الحرمين" تقرر إنشاء وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة
"شؤون الحرمين" تقرر إنشاء وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة
Time منذ 39 دقيقة Views 1354
طريقتان سريعتان لتذويب اللحم المفروم
طريقتان سريعتان لتذويب اللحم المفروم
Time منذ 43 دقيقة Views 1231
هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطلق حملة "تعويضك مضمون"
هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطلق حملة "تعويضك مضمون"
Time منذ 54 دقيقة Views 1513