سيارت مولسان من بنتلي في طريقها للإطلاق قريبا

أميرة خالد (صدى):
أوضحت تقارير بأن الشركة البريطانية لصناعة السيارات بنتلي، في طريقها لإطلاق النسخة الأخيرة من طراز " مولسان 6.75 "والذي ظهر لأول مرة منذ 6 أعوام وحقق نجاحات كبيرة ونسبة مبيعات جيدة للغاية.
وأوضحت التقارير بان سيتم إنتاج عدد محدود منها يصل إلى 30 سيارة فقط، في خطوة اعتبرها رواد وخبراء عالم السيارات تكريمية للسيارة التي ستغيب عنا لفترة لا نعلم عنها شيئًا، أما الطراز الأخير فقد صمم بطابع رياضي مميز وزين بخطوط سوداء على شبكة المبرد ومصابيح الضباب الجذابة ومحيط النوافذ وحواف الجسم وجنوط رياضية بمقاس 21 بوصة.
وتتميز السيارة بمحرك توربيني من فئة V8 الشهيرة، الذي يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 530 حصان كاملة مع 1100 نيوتن متر من عزم الدوران، فيما يفضل هذا المحرك،و ستنطلق السيارة من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة، في غضون 4.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 305 كيلو متر في الساعة.