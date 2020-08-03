«ترامب» يضع «تيك توك» بين خيارين: إما التنازل أو الحظر

واشنطن (صدى):
كشفت مصادر اعلامية محاولات الحكومة الأمريكية الإستحواذ على تطبيق" تيك توك " المملوك لشركة الصينية .
وأمهل الرئيس الأمريكي "ترامب "شركة "بايت دانس" 45 يوم للتنازل عن التطبيق لشركة مايكروسوفت وإلا سيتم حظره، مشيراً لى أن التطبيق يشكل خطر قومي نظراً للبيانات التي يجمعها ، ويؤيده في ذلك العديد من الجمهوريين .
ومن المقرر إشراف لجنة الإستثمار بالحكومة الأمريكية على صفقة الإستحواذ ومنع اي اتفاق ترى انه في غير مصلحة" مايكروسوفت .
وتمتلك مايكروسوفت " لينكد إن "وفي حال نجاح صفقة الإستحواذ ستكون من أهم الشركاتفي التواصل الإجتماعي .