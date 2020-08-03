الصحة البريطانية تعتمد على طريقتان سريعتان لفحص «كورونا»

لندن (صدى):
أوضحت تقارير بأن وزارة الصحة البريطانية، ستعتمد طريقتان لفحص "كورونا" تمتازان بسرعة كبيرة وتظهران النتائج خلال 90 دقيقة، حيث تتم الطريقتان من خلال جهازين بسيطين، ولا تحتاجان إلى طواقم طبية مدرّبة لأجل إجراء الاختبار.
ويعتمد الاختبار بالأساس على تحليل الحمض النووي للشخص لأجل الكشف عن الفيروس، ويمكن للجهاز الواحد أن يجري ما يقارب 15 اختباراً في اليوم الواحد، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ومن المتوقع أن تلجأ السلطات في بريطانيا إلى هذه الطريقة، لأجل تكثيف الفحوص في المختبرات ودور رعاية المسنين، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
ولا يقتصر الاختباران على رصد فيروس كورونا المستجد فقط، بل يكشفان عن وجود الفيروسات الأخرى التي تنتشر في فصل الشتاء، حيث يضطرالأشخاص في بريطانيا في الوقت الحالي للذهاب إلى المختبر من أجل إجراء الفحوص، وغالباً ما تظهر النتائج في اليوم التالي.