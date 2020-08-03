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التعديلات الجديدة لمكاتب الإستقدام وتأثيرها على الخدمات العمالية

Time منذ ساعتين
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التعديلات الجديدة لمكاتب الإستقدام وتأثيرها على الخدمات العمالية

الرياض (صدى):
تستعد وزارة المواد البشرية والتنمية الإجتماعية لتطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الإستقدام وتقديم الخدمات العمالية ، وسط ترجيحات بأنه سيكون بداية محرم المقبل .

من جانبهم ، رحب أصحاب مكاتب الإستقدام بالمسودة آملين في تطبيق معايير تعوضهم عن الخسائر الفادحة أثناء جائحة كورونا وتحسين وتنظيم بيئة العمل بما ينعكس على الخدمات العمالية .

وكشفت مصادر أن التعديلات ستتضمن استحداث فئات جديدة كتأسيس شركات مكونة من فرد واحد فأكثر ورفع الضمان البنكي إلى 1.5 مليون ريال لتأسيس شركةاستقدام مع إمكانية فتح فروع ، وفقاً لـ " عكاظ ".

ومن المنتظر أيضاً النظر في مكاتب الفئة " أ" بشكل خاص إذ تشكل 25 % من السوق وتعد أكبر المتضررين ، بجانب تضرر الفئة " ب " .

ويسعى أصحاب المكاتب لرفع طلب موحد للجهات المختصة بشأن قرار إيقاف الترقية بما يحافظ على مصالحهم ومصالح المواطنين .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ناصر
اتقى الله يا هذا عَنْ جُنْدَبٍ بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ: أَنَّ ((رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) أَوْ كَمَا قَالَ؛ رواه مسلم، ومعنى ((يتألَّى عليَّ))؛ أي: يُقْسِم عليَّ.
فتحي
الله يعين لعبة شركة الكهرباء بينبسطون حسبي الله ونعم الوكيل
احمد
الروافض الانجاس سرقوا العراق وعاثوا فيه الفساد وأهانوا وقتلوا وشردوا إخواننا أهل السنه . امريكا واليهود وايران عليهم لعنات الله
raa
اشغلتونا بأمريكا واوربا لو وقع ولو وقع في اوربا ولو وقع في امريكا ....يرجال كلنا شفنا وش سوت كرونا فيهم سحبتهم على وجيههم وشفنا العنصرية والاستغلال والي يتهاوشون على مواد غذائية او ورق حمام وشفنا وكل الناس شافت ماصار بأمريكا من عنصرية البيض والسود ...لا يوجد بلد ابدا ابدا ابدا مثل السعوديه ........

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