إرتباك يضرب النوادي الكويتية بعد توقعات بتأجيل الدوري

نواف السالم (صدى):
قلق كبير يربك النوادي الكويتية بعد تقارير تقول بأن هناك إحتمال كبير لتأجيل مسابقة الدوري، بالرغم من إصدار جدول المباريات المتبقية من الدوري إلى جانب دور الثمانية وقبل النهائي لكأس الأمير
وأوضحت التقارير بأن حالة من الارتباك ضربت الأندية والاتحادات الرياضية على مدار الساعات التي تلت صدور القرار المفاجئ بوقف الرحلات الجوية إلى الكويت من 31 دولة صنفت على أنها موبوءة وتعاني من تفشي فيروس كورونا، ما أخر وصول عدد من المدربين واللاعبين المحترفين، كان أبرزهم نادي القادسية الكويتي، الذي كشف عن فشل مدربه الإسباني بابلو فرانكو في الوصول للبلاد وجهازه المعاون.
وتابعت التقارير بأن عددا من أعضاء اتحاد الكرة يدرسون مطالبات الأندية لتأجيل انطلاق الدوري المقرر انطلاقه في 11 أغسطس الجاري إلى موعد آخر نظرا للظروف الراهنة ولصعوبة التحاق المدربين والمحترفين بأنديتهم، مردفة بأنه من المتوقع أن يتجاوب الإتحاد مع هذة الرغبة في اجتماعه المقرر غدا الثلاثاء، ويصدر قرار التأجيل لتمكين الأندية من إعادة تنظيم صفوفها.