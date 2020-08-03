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إرتباك يضرب النوادي الكويتية بعد توقعات بتأجيل الدوري

Time منذ ساعتين
Views 1687
إرتباك يضرب النوادي الكويتية بعد توقعات بتأجيل الدوري

نواف السالم (صدى):
قلق كبير يربك النوادي الكويتية بعد تقارير تقول بأن هناك إحتمال كبير لتأجيل مسابقة الدوري، بالرغم من إصدار جدول المباريات المتبقية من الدوري إلى جانب دور الثمانية وقبل النهائي لكأس الأمير

وأوضحت التقارير بأن حالة من الارتباك ضربت الأندية والاتحادات الرياضية على مدار الساعات التي تلت صدور القرار المفاجئ بوقف الرحلات الجوية إلى الكويت من 31 دولة صنفت على أنها موبوءة وتعاني من تفشي فيروس كورونا، ما أخر وصول عدد من المدربين واللاعبين المحترفين، كان أبرزهم نادي القادسية الكويتي، الذي كشف عن فشل مدربه الإسباني بابلو فرانكو في الوصول للبلاد وجهازه المعاون.

وتابعت التقارير بأن عددا من أعضاء اتحاد الكرة يدرسون مطالبات الأندية لتأجيل انطلاق الدوري المقرر انطلاقه في 11 أغسطس الجاري إلى موعد آخر نظرا للظروف الراهنة ولصعوبة التحاق المدربين والمحترفين بأنديتهم، مردفة بأنه من المتوقع أن يتجاوب الإتحاد مع هذة الرغبة في اجتماعه المقرر غدا الثلاثاء، ويصدر قرار التأجيل لتمكين الأندية من إعادة تنظيم صفوفها.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ناصر
اتقى الله يا هذا عَنْ جُنْدَبٍ بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ: أَنَّ ((رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) أَوْ كَمَا قَالَ؛ رواه مسلم، ومعنى ((يتألَّى عليَّ))؛ أي: يُقْسِم عليَّ.
فتحي
الله يعين لعبة شركة الكهرباء بينبسطون حسبي الله ونعم الوكيل
احمد
الروافض الانجاس سرقوا العراق وعاثوا فيه الفساد وأهانوا وقتلوا وشردوا إخواننا أهل السنه . امريكا واليهود وايران عليهم لعنات الله
raa
اشغلتونا بأمريكا واوربا لو وقع ولو وقع في اوربا ولو وقع في امريكا ....يرجال كلنا شفنا وش سوت كرونا فيهم سحبتهم على وجيههم وشفنا العنصرية والاستغلال والي يتهاوشون على مواد غذائية او ورق حمام وشفنا وكل الناس شافت ماصار بأمريكا من عنصرية البيض والسود ...لا يوجد بلد ابدا ابدا ابدا مثل السعوديه ........

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