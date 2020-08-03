زيدان يشعر بالقلق بسبب غياب راموس

وكالات (صدى):
كشف تقارير عن قلق مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان بسبب غياب قائد فريقه سيرجيو راموس على الرغم من إستراتجيته الذكية في مفاجأة الجميع بتشكيل لا يتوقعه أحد خلال اللقاءات المهمة، وبعد استبعاد راموس يضع زيدان كل ثقته في في المدافع البرازيلي إيدير ميليتاوليكون بديلا له وليلعب بجوار الفرنسي رافائيل فاران، لكنه يشعر بالقلق من غياب لاعبه المهم عن اللقاء.
وأكدت التقارير بأن زيدان يشعر بالقلق من المواجهة، في ظل غياب قائده راموس لكون تاريخ الفريق لا يشجع، حسب نتائج الفريق، حين غاب قائده ومدافعه القوي وثاني هدافي الفريق خلف المهاجم كريم بنزيما، إلا أن لراموس دورًا حاسمًا في تتويج ريال مدريد بلقب الليجا مؤخرًا، حيث ساهم في تحقيق الفريق 10 انتصارات عقب عودة النشاط بعد التوقف بسبب تفشي وباء كورونا، ويسعى لترك بصمة أخرى خارج الملعب ليعبر الفريق للدور التالي في دوري الأبطال
وفي لقاءات خروج المغلوب، غاب راموس عن ريال مدريد في 7 لقاءات فاز الفريق في لقاء واحد وكان أمام شالكة الألماني 2-0، وتعادل في لقاء وخسر 5 لقاءات وهي إحصائيات تشعر المدرب الفرنسي بالقلق من غياب راموس عن اللقاء، في ظل حاجة الفريق لقلب المعطيات وتعويض خسارة الذهاب في سانتياغو بيرنابيو 2-1،