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بالفيديو.. عودة رائدا فضاء بعد أول رحلة فضائية مأهولة تابعة لشركة خاصة

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. عودة رائدا فضاء بعد أول رحلة فضائية مأهولة تابعة لشركة خاصة

واشنطن (صدى):
عادا رائدا الفضاء الأمريكيان، بوب بنكين ودود هيرلي، على متن كبسولة كرو دراجون الجديدة والتي تملكها شركة سبيس إكس في خليج المكسيك، في رحلة فضائية للمحطة الدولية بالفضاء والتي تعد الرحلة الأولى لمهمة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، حيث هبطا الرائدان فبالة ساحل بنساكولا في فلوريدا في الوقت المقرر لعودتهما وهو الساعة 2:48 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد رحلة استغرقت 21 ساعة

وقالت التقارير بأن الهبوط الناجح يمثل آخر اختبار رئيسي لقدرة الكبسولة على نقل رواد الفضاء وهو إنجاز لم تحققه أي شركة خاصة من قبل، وقالت غرفة مراقبة المهمة التابعة لسبيس إكس لدى الهبوط: ”بالنيابة عن فرق سبيس إكس وناسا.. مرحبا بعودتكما إلى كوكب الأرض.. شكرا للتحليق مع سبيس إكس“.

وتضع هذة الرحلة شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك كأول شركة خاصة ترسل رحلات مأهولة إلى الفضاء. وبذلك يكون بنكين وهيرلي قد قضيا أكثر من شهرين على متن محطة الفضاء الدولية، وكانت المهمة قد إنطلقت من مركز كنيدي الفضائي يوم 31 مايو/ أيار أول مهمة تطلق فيها ناسا رحلات مأهولة من الأراضي الأمريكية منذ توقف برنامجها للرحلات المكوكية عام 2011 حيث ظلت منذ ذلك الحين تعتمد على برنامج الفضاء الروسي لإطلاق رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ناصر
اتقى الله يا هذا عَنْ جُنْدَبٍ بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ: أَنَّ ((رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) أَوْ كَمَا قَالَ؛ رواه مسلم، ومعنى ((يتألَّى عليَّ))؛ أي: يُقْسِم عليَّ.
فتحي
الله يعين لعبة شركة الكهرباء بينبسطون حسبي الله ونعم الوكيل
احمد
الروافض الانجاس سرقوا العراق وعاثوا فيه الفساد وأهانوا وقتلوا وشردوا إخواننا أهل السنه . امريكا واليهود وايران عليهم لعنات الله
raa
اشغلتونا بأمريكا واوربا لو وقع ولو وقع في اوربا ولو وقع في امريكا ....يرجال كلنا شفنا وش سوت كرونا فيهم سحبتهم على وجيههم وشفنا العنصرية والاستغلال والي يتهاوشون على مواد غذائية او ورق حمام وشفنا وكل الناس شافت ماصار بأمريكا من عنصرية البيض والسود ...لا يوجد بلد ابدا ابدا ابدا مثل السعوديه ........

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