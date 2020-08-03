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بالفيديو.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم على انفصاله عن أنغام

Time منذ يوم
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بالفيديو.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم على انفصاله عن أنغام

القاهرة (صدى):
علق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم طليق المطربة أنغام على واقعة انفصالهما التي أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا .

وأكد " إبراهيم " في لقاء تليفزيوني معه أنه يعذر الجمهور الذي لا يعرف كثيراً عنه ولكنه يستاء فقط من المقربين منه الذين عرفوا حقيقة علاقته بالفنانة وبعض الظروف المحيطة .

وقال " إبراهيم ": لو كنت أرغب في شهرة لظهرت في أكثر من برنامج منذ 18 سنة هي عمر عملي الفني ، ولكن ما حدث هو تسليط الضوء علي فجأة لذلك فالجمهور متفاجئ من ظهوري بهذة الضجةفي وقت قصير .

وأضاف انه يفصل حياته الشخصية عن العمل تماماً ، مشيراًإلى حصوله على عدد من الجوائز الهامة في حياته ، آخرها جائزة music awards عن حالة خاصة جداً ، في نفس العام الذي تعرض فيه للهجوم .

وانفصل إبراهيم عن المطربة " أنغام " رسمياً بعد علاقة عاطفية ظهرت في تعاونهما بالعديد من الأعمال الفنية ما تسبب في صدمة الجمهور .

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د محمد ماجد بخش
52% نسبة لا يستهان لها وهي درجة الآلاف من خريجي الثانوية في السبعينات والثمانينيات عندما كانت الجامعات تقبل خريجي تقدير مقبول وأصبحوا بعد الابتعاث والدراسات العليا روادا ويشار إليهم بالبنان
د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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