بالفيديو.. أول تعليق من الموزع أحمد إبراهيم على انفصاله عن أنغام

القاهرة (صدى):
علق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم طليق المطربة أنغام على واقعة انفصالهما التي أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا .
وأكد " إبراهيم " في لقاء تليفزيوني معه أنه يعذر الجمهور الذي لا يعرف كثيراً عنه ولكنه يستاء فقط من المقربين منه الذين عرفوا حقيقة علاقته بالفنانة وبعض الظروف المحيطة .
وقال " إبراهيم ": لو كنت أرغب في شهرة لظهرت في أكثر من برنامج منذ 18 سنة هي عمر عملي الفني ، ولكن ما حدث هو تسليط الضوء علي فجأة لذلك فالجمهور متفاجئ من ظهوري بهذة الضجةفي وقت قصير .
وأضاف انه يفصل حياته الشخصية عن العمل تماماً ، مشيراًإلى حصوله على عدد من الجوائز الهامة في حياته ، آخرها جائزة music awards عن حالة خاصة جداً ، في نفس العام الذي تعرض فيه للهجوم .
وانفصل إبراهيم عن المطربة " أنغام " رسمياً بعد علاقة عاطفية ظهرت في تعاونهما بالعديد من الأعمال الفنية ما تسبب في صدمة الجمهور .
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