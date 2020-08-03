الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو " الفتى العاري " يطيح بقائد قوات حفظ النظام في العراق

Time منذ 52 دقيقة
Views 2008
Comment 2
فيديو " الفتى العاري " يطيح بقائد قوات حفظ النظام في العراق

بغداد (صدى):
على خلفية تعرية وإهانة وتعذيب متظاهر عراقي من قبل أفراد أمن، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إعفاء قائد قوات حفظ النظام اللواء الركن سعد خلف بدر من منصبه.

كما أعلن قائم مقام قضاء الغراف في محافظة ذي قار حسن الخفاجي، أمس الأحد، إستقالته، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له الطفل من قبل عناصر قوات حفظ النظام.

وكان مقطع فيديو أظهر عددًا من الأشخاص يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بالفتى المراهق البالغ من العمر 17 عاماً وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء بينما يقوم أحد عناصر الأمن بقص شعره، فيما يوجه آخرون الشتائم له ولوالدته التي طلبوا منه وصف جسدها بعبارات خادشة للحياء.

اقرأ أيضًا:

أفراد أمن يجبرون متظاهرا عراقيا على وصف جسد والدته والكاظمي يتدخل (فيديو)

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـــــــ😆😂😅🤣ـــــــيب .
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
(( شهدت لوس أنجلوس وفاة الأسد الأفريقي هوبرت وزوجته كاليسا )) ...!!؟ ... وفاة اسد وزوجته ..!! كيف جي هذي يااخوان ..!!؟ .. في مثل هذه الحاله يُقال ( نفق ) .. نفق الحيوان ، وليس توفي او مات ... .. ارجو الإنتباه لمثل هذه الاخطاء ..
ابو عمار
يستاهل وقد يكون شريك في الجريمه
اللهو البرئ
صادق ابو عمار ..هههههه.قريتها ف صحيفة اولا مواطي الشبه يجب الايتعاد.ومثل هذي ف الرياض ليس لكل الرجلين ذنب..فعتبهم على الزوجة وهذي كمان ..يخرب بيتها .وشكل لو ما انكشفت حتزيد كل سنة زوج...الين ف الاخير يكونوا صافين سرا ع الباب..😂😂

أخر الأخبار

العلاقة بين الضحك والصحة في الشيخوخة
العلاقة بين الضحك والصحة في الشيخوخة
Time منذ 15 دقيقة Views 87
فيديو " الفتى العاري " يطيح بقائد قوات حفظ النظام في العراق
فيديو " الفتى العاري " يطيح بقائد قوات حفظ النظام في العراق
Time منذ 52 دقيقة Views 2008
رئيس الفلبين ينصح بـ " البنزين " للوقاية من كورونا
رئيس الفلبين ينصح بـ " البنزين " للوقاية من كورونا
Time منذ ساعة Views 1823
الحصيني: إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من الغد
الحصيني: إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من الغد
Time منذ ساعة Views 1908
" صبغة شعر " تنهي حياة فتاة بالخطأ
" صبغة شعر " تنهي حياة فتاة بالخطأ
Time منذ ساعة Views 819
بالفيديو..الصحة لمصابي الحساسية: " احمل حقنة الأدرينالين في كل مكان "
بالفيديو..الصحة لمصابي الحساسية: " احمل حقنة الأدرينالين في كل مكان "
Time منذ ساعة Views 2126
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
Time منذ ساعتين Views 1750
المسند: الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
المسند: الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
Time منذ ساعتين Views 3030
أسد يلحق بزوجته بعد وفاتها بيوم
أسد يلحق بزوجته بعد وفاتها بيوم
Time منذ 3 ساعات Views 769
تركيا تصنف كدولة محفوفة بالمخاطر
تركيا تصنف كدولة محفوفة بالمخاطر
Time منذ 3 ساعات Views 2135