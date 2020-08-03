فيديو " الفتى العاري " يطيح بقائد قوات حفظ النظام في العراق

بغداد (صدى):
على خلفية تعرية وإهانة وتعذيب متظاهر عراقي من قبل أفراد أمن، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إعفاء قائد قوات حفظ النظام اللواء الركن سعد خلف بدر من منصبه.
كما أعلن قائم مقام قضاء الغراف في محافظة ذي قار حسن الخفاجي، أمس الأحد، إستقالته، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له الطفل من قبل عناصر قوات حفظ النظام.
وكان مقطع فيديو أظهر عددًا من الأشخاص يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بالفتى المراهق البالغ من العمر 17 عاماً وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء بينما يقوم أحد عناصر الأمن بقص شعره، فيما يوجه آخرون الشتائم له ولوالدته التي طلبوا منه وصف جسدها بعبارات خادشة للحياء.
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