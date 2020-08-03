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رئيس الفلبين ينصح بـ " البنزين " للوقاية من كورونا

Time منذ ساعة
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رئيس الفلبين ينصح بـ " البنزين " للوقاية من كورونا

مانيلا (صدى):
صدم رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي العالم، بعد دعوة مواطنيه لتعقيم الكمامات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا بالبنزين، مؤكدًا أنه لا يمزح.

وكان دوتيرتي قد نصح بالبنزين الأسبوع الماضي، لكن المسؤولون سارعوا إلى تصحيح المعلومة بالقول إن ذلك كان على سبيل الدعابة.

وأشار دوتيرتي إلى تصريحاته السابقة، قائلا: " قالوا النقاد عني مجنون، هذا كلام سخيف، وما قلته كان صحيحًا ".

وأضاف: " إذا لم يتوفر الكحول، وبخاصة للفقراء، فما عليك إلا الذهاب إلى إحدى محطات البنزين، واستخدام البنزين للتعقيم. أنا لا أمزح. لا أمزح. حاولوا الدخول إلى دماغي ".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـــــــ😆😂😅🤣ـــــــيب .
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
(( شهدت لوس أنجلوس وفاة الأسد الأفريقي هوبرت وزوجته كاليسا )) ...!!؟ ... وفاة اسد وزوجته ..!! كيف جي هذي يااخوان ..!!؟ .. في مثل هذه الحاله يُقال ( نفق ) .. نفق الحيوان ، وليس توفي او مات ... .. ارجو الإنتباه لمثل هذه الاخطاء ..
ابو عمار
يستاهل وقد يكون شريك في الجريمه
اللهو البرئ
صادق ابو عمار ..هههههه.قريتها ف صحيفة اولا مواطي الشبه يجب الايتعاد.ومثل هذي ف الرياض ليس لكل الرجلين ذنب..فعتبهم على الزوجة وهذي كمان ..يخرب بيتها .وشكل لو ما انكشفت حتزيد كل سنة زوج...الين ف الاخير يكونوا صافين سرا ع الباب..😂😂

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