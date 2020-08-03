رئيس الفلبين ينصح بـ " البنزين " للوقاية من كورونا

مانيلا (صدى):
صدم رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي العالم، بعد دعوة مواطنيه لتعقيم الكمامات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا بالبنزين، مؤكدًا أنه لا يمزح.
وكان دوتيرتي قد نصح بالبنزين الأسبوع الماضي، لكن المسؤولون سارعوا إلى تصحيح المعلومة بالقول إن ذلك كان على سبيل الدعابة.
وأشار دوتيرتي إلى تصريحاته السابقة، قائلا: " قالوا النقاد عني مجنون، هذا كلام سخيف، وما قلته كان صحيحًا ".
وأضاف: " إذا لم يتوفر الكحول، وبخاصة للفقراء، فما عليك إلا الذهاب إلى إحدى محطات البنزين، واستخدام البنزين للتعقيم. أنا لا أمزح. لا أمزح. حاولوا الدخول إلى دماغي ".