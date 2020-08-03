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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ 26 دقيقة
Views 1364
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
عـيدك مبارك يخوي ســـــــعد [email protected]@ . وكل عـام وأنـت بألــف خـــير و صحــه و ســــعاده .
زاير
شف وجه العنز و احلب لبنها.
ابو عمار
كل عام وانت بصحة و سلامه
. راعــي الـددســـن .
عـيدك مبارك يخوي ســـــــعد [email protected]@ . وكل عـام وأنـت بألــف خـــير و صحــه و ســــعاده .
. راعــي الـددســـن .
عـيدك مبارك يخوي ســـــــعد [email protected]@ . وكل عـام وأنـت بألــف خـــيروصحــه و ســــعاده .

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