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انتهاء مناسك الحج الاستثنائي والإصابات " صفر "

Time منذ 32 دقيقة
Views 1471
انتهاء مناسك الحج الاستثنائي والإصابات " صفر "

مكة المكرمة (صدى):
أدى 10 آلاف حاج، طواف الوداع، وسط تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر.

وانتهى أصغر حج في التاريخ بدون أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج.

ولم تُسجل أي إصابات بأمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

وحرصت المملكة على تأمين موسم الحج بإجراءات صحية احترازية على أعلى مستوى، ووظفت أحدث تكنولوجيا في العالم للعبور بالحجاج إلى بر الأمان.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ثانياً ـ إنتـــــوا كـل خـداماتكــــم مـن الفلبـــــين إذا منعــتوهــــن مـن يربــــــي عيــــالكـــم . ثالثاً ـ سنغافوره دوله غنيه وراقيه وفيها الجمال والدلال هم إللي لازم يمنعوكم . رابعاً ـ البوسـنة والهرسك أغلبكم عندكم فـلـل وشـقـق وسياحـتكم الصيفيه فيـها . أقول تعوذوا من إبليـس وإذكروا الله لا يكرهونكم الناس مثل ما كرهوكم المصاريه .
ملاك
غباء وآلله حرام عليه يسوي كذا هو خايف يجيه شي 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
. راعــي الـددســـن .
وصاروا قصة للحكواتي وقال كان ياما كان في هذا الزمان .😅.
غييييوووورررر
من السهل جدا تأليف قصة للاساءة لشخص ما أو تشريع رباني
. راعــي الـددســـن .
ههههههههه. راحوا الخرفان في منحدر الوديان .😂😅😝.

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