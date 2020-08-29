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«الهريفي» يهاجم النصر: «يحتاج إلى غربلة وفيتوريا ليس لديه جديد»

Time منذ 24 دقيقة
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«الهريفي» يهاجم النصر: «يحتاج إلى غربلة وفيتوريا ليس لديه جديد»

طلال الغامدي (صدى):
أعرب فهد الهريفي لاعب النصر السابق، عن استيائه من مستوى نادي النصر وخسارته لبطولة الدوري.

ولفت "الهريفي" إلى حاجة النادي لغربلة الفريق فيما يخص اللاعبين والجهاز الفني؛ وذلك بعد مباراة النصر أمام الفيحاء.

وقال "الهريفي" : "نصيحه اخيره.. النصر يحتاج غربله في جهازه الفني وبعض اجانبه".

وتابع : "اولا :فيتوريا اخذ الفرصة الكافيه ومع الوقت واضح ان لا يوجد لديه شى يضيفه والشرح يطول اختصرها في تذكرو هيلدر وماذا عمل مع هاللاعبين !".

وأضاف: "بعد الانتدابات الجديدة .. التفكير في غربلة الفريق مطلوب .. ومنهم الاجانب الصليهم وعبدالفتاح الحسن اذا جاى مع جلب صانع لعب يخلف الفريق بدل ( الضب ) عناد في من اضاع الوقت على الكيان .!".

واختتم : "الهدف من ما ذكر ( الكمال ) من اجل حصد البطولات والاستمرار في المنافسة ".

واستنكر الهريفي أداء النصر في الجولة الـ 28، حيث أشار إلى غياب الاستحواذ والضغط، إضافة إلى التباعد بين الخطوط والمساحات الفارغة.

وانتقد بعض الجمهور" الهريفي" لاصراره على وصف اللاعب جوليانو بـ"الضب" مشيرين إلى أن تعليقاته غير لائقة.

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أحدث التعليقات

حاكم زمانه
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حاكم زمانه
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حاكم زمانه
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ابن حزم
ما ادري ليش صار لبعض البشر نفسيات خايسه لتسلم عليه قال لك انقلع
المليليح
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