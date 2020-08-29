إعلامي نصراوي: «جمهور النصر يخدع نفسه بتبرير خسارة اللقب بسبب التحكيم»

طلال الغامدي (صدى):
علق محمد الدويش الإعلامي النصراوي، على خسارة فريق للقب دوري المحترفين بعد تتويج الهلال قبل انتهاء المسابقة بجولتين.
وقال "الدويش" عبر "تويتر" : "أيُّ نصراوي يضع التحكيم فقط مبرراً لخسارة اللقب فهو يخدع نفسه أو يعزّيها .. الفريق هبط مستواه الفردي والجماعي عن الموسم الماضي وفرّط بنقاط متاحة وهذا يدل على تراجع العمل الفني .. أخطاء التحكيم لا تمنع التقييم ".
وشهدت الأونة الأخيرة هجوم من قبل ‘إدارة النصر والجمهور ضد التحكيم في عدد من المباريات زاعمين تعمد الحكام إلحاق الخسارة بهم.
ونجح الهلال في تحقيق لقب الدوري الـ 16 والبطولة الـ 60 في موسم استثنائي شهد ارتباك كبير داخل المستطيل الأخضر حول العالم بسبب أزمة كورونا، وعلى الرغم من التوقف لأشهر إلا أن الهلال عاد بأداء فني وبدني مُبهر مكنه من حسم اللقب قبل انتهاء البطولة بجولتين وبرصيد 66 نقطة.