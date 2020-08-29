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بالفيديو.. "غوميز" يعزم محبي الهلال على "قهوة" بعد التتويج بالدوري

Time منذ 52 دقيقة
Views 1565
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بالفيديو.. "غوميز" يعزم محبي الهلال على "قهوة" بعد التتويج بالدوري

ماجد محمد (صدى):
علق بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال على تتويج فريقه بلقب بطل دوري المحترفين بعد اكتساح ضيفه الحزم برباعية، ضمن المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال غوميز خلال حواره ببرنامج " الديوانية ":" في فترة قصيرة جمعنا بطولتين.. هذا شيء كبير "، مضيفا:"  أعزم كل محبي الهلال على " فنجال قهوة ". 

وكان الهلال حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين رسمياً بعد فوزه الثمين على الحزم 4-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

 وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 66 نقطة ليحسم لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بمرحلتين، في حين بقي الحزم على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

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أحدث التعليقات

حاكم زمانه
مسافة السكه
حاكم زمانه
مسافة السكه
حاكم زمانه
مسافة السكه
ابن حزم
ما ادري ليش صار لبعض البشر نفسيات خايسه لتسلم عليه قال لك انقلع
المليليح
الحكم الفرنسي يبارك للهلال ويقولهم لا تنسونا

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