فهد بن نافل بعد امتلاء دولايب الهلال: «اللهم زد وبارك»

نواف السالم (صدى):
سيطرت فرحة عارفة على نادي الهلال وجماهيره بعد التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 16 والبطولة الـ 60 بعد التغلب على الحزم برباعية مثيرة.
وحرص حساب نادي الهلال عبر" تويتر" على ممازحة رئيس النادي فهد بن نافل، من خلال نشر صورة لدولايب الهلال التي تحتضن الكؤوس التي اقتنصها النادي في الـ 60 بطولة.
وعلق النادي قائلا : "دواليبنا امتلت ذهب يا ريّس "؛ ليرد "بن نافل" :" اللهم زد وبارك".
ونجح الهلال في حسم البطولة قبل انتهاء البطولة بجولتين وبرصيد 66 نقطة فيما يحل النصر في المركز الثاني بفارق 6 نقاط.