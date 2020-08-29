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بالفيديو.. «بن زكري» يتهم أبها بالحقد ضد ضمك :«لعبوا ببرود أمام منافسينا»

Time منذ 31 دقيقة
Views 1565
بالفيديو.. «بن زكري» يتهم أبها بالحقد ضد ضمك :«لعبوا ببرود أمام منافسينا»

نواف السالم (صدى):
اتهم مدرب ضمك نور الدين بن زكري، نادي أبها بتعمد اللعب بقوة أمامهم؛ لمنعهم من تحقيق فوز كان نادي ضمك في حاجة إليه أكثر من أي شيء.

وقال نور الدين بن زكري عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 : " لم أشاهد فريق أبها يلعب بهذه الروح من قبل وكأنهم سيحصلون على كأس بعد صافرة النهاية " .

وتابع مدرب ضمك: " لديهم حقد كبير ضد ضمك"، مبررًا ذلك بأنهم كانوا يلعبون ببرود أمام منافسي ضمك على حد تصريحاته.

وشهدت مباراة ضمك وأبها في النهاية مشادات ومناوشات حادة بين الفريقين؛ حيث أشار مدرب ضمك إلى أن فريق أبها تعمد استفزاز لاعبيه؛ إلا أنه حاول السيطرة على الوضع لأنه مازال في حاجة إلى لاعبيه ولا يريد خسارتهم.

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حاكم زمانه
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ابن حزم
ما ادري ليش صار لبعض البشر نفسيات خايسه لتسلم عليه قال لك انقلع
المليليح
الحكم الفرنسي يبارك للهلال ويقولهم لا تنسونا

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