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الهلال أول فريق يجمع ثنائية آسيا والدوري في موسم واحد

Time منذ 20 دقيقة
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الهلال أول فريق يجمع ثنائية آسيا والدوري في موسم واحد

نواف السالم (صدى):
حقق نادي الهلال إنجازًا جديدًا، اليوم السبت، بعد تتويجه ببطولة دوري المحترفين للمرة الـ 16 في مسيرته.

وأصبح نادي الهلال بهذا التتويج الاستثنائي أول فريق في المملكة ينجح في تحقيق ثنائية بطولة آسيا والدوري في موسم واحد.

ويتطلع بطل آسيا وبطل الدوري إلى تحقيق المزيد من البطولات من خلال التتويج بكأس الملك؛ حيث يضع بطل دوري هذا الهدف أمامه بعد انتهاء معركة الدوري.

وكان الهلال يلعب في بطولة استثنائية بكل المقاييس بعد أزمة كورونا التي تسببت في إرباك حسابات الجميع؛ إلا أن مدرب الهلال استطاع العبور من الأزمة ببطولة جديد نجح في حسمها قبل النهاية بجولتين وبنتائج كبيرة.

ونالت التهاني والإشادات على نادي الهلال فور تتويجه باللقب؛ حيث حرص الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تهنئة الفريق.

وقال "بن مساعد" عبر "تويتر" : "الف مبروك للهلال ومحبيه تحقيق بطولة الدوري ..الحمدلله..شكرًا للاعبين والجهاز الفني والإداري .. شكرًا فهد بن نافل".

ووجه عدنان جستنيه أيضًا التهنئة للهلال قائلا: "مبروك الف مبروك للهلال ادارة وجهازين اداري وفني ولاعبين وجماهير بطولة استثنائية"حقيقية".

وأضاف :" توقعتها قبل كرونا وبعد عودة الدوري قلتها علناً وكتبتها حرفاً وكلمة الدوري هذا الموسم هلالي، اجتهد النصر وكذلك بقية الفرق ولكن الكلمة الاخيرة كانت للأزرقني".

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أحدث التعليقات

algernaas4
يستاهل المهيله الف مبروك يأسد
algernaas4
الف الف الف مبروووووووك البطولة رقم 60يازعماء
و1حد
اختي من الرضاعه شربت حليب امي... اكيد شربت حليب اجل تشرب اكسبريسو
المليليح
الحكم الفرنسي له دور المفروض ماتنسوه من الهدايا
المليليح
الاهلي اول فريق يجمع الدوري وكاس الملك والسوبر في موسم واحد وكلها من نفس الفريق الهلال

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