إيران تعدم بطل المصارعة نافيد أفكاري بعد احتجاجه ضد النظام

طهران (صدى):
أيدت محكمة إيرانية حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري بسبب الاحتجاج ضد النظام في طهران عام 2018.
وتفصيلا، تعرض نافيد أفكاري للتعذيب الشديد والضرب المبرح بسبب احتجاجه ضد النظام في طهران عام 2018.
وكان الشعب الإيراني انفجر غضبا بسبب تعنت نظام الملالي، ولم يعد بمقدوره أن يقف صامتاً أمام الجوع والذل والهوان.
واندلعت تظاهرات اقتصادية وسياسية في مدن إيرانية تطالب برحيل رأس الفتنة علي خامنئي، وإسقاط ولاية الفقيه.
وكان إيرانيون احتجوا على سياسة نظام الملالي الداخلية والخارجية وتدخله في الشؤون الداخلية لدول المنطقة لما تلحقه تلك السياسة الرعناء من أضرار بالغة بوطنهم ومصالحه العليا التي ما زال حكام طهران يعبثون بها.