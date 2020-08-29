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إيران تعدم بطل المصارعة نافيد أفكاري بعد احتجاجه ضد النظام

Time منذ 29 دقيقة
Views 1377
إيران تعدم بطل المصارعة نافيد أفكاري بعد احتجاجه ضد النظام

طهران (صدى):
أيدت محكمة إيرانية حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري بسبب الاحتجاج ضد النظام في طهران عام 2018.

وتفصيلا، تعرض نافيد أفكاري للتعذيب الشديد والضرب المبرح بسبب احتجاجه ضد النظام في طهران عام 2018.

وكان الشعب الإيراني انفجر غضبا بسبب تعنت نظام الملالي، ولم يعد بمقدوره أن يقف صامتاً أمام الجوع والذل والهوان.

واندلعت تظاهرات اقتصادية وسياسية في مدن إيرانية تطالب برحيل رأس الفتنة علي خامنئي، وإسقاط ولاية الفقيه.

وكان إيرانيون احتجوا  على سياسة نظام الملالي الداخلية والخارجية وتدخله في الشؤون الداخلية لدول المنطقة لما تلحقه تلك السياسة الرعناء من أضرار بالغة بوطنهم ومصالحه العليا التي ما زال حكام طهران يعبثون بها.

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أحدث التعليقات

algernaas4
يستاهل المهيله الف مبروك يأسد
algernaas4
الف الف الف مبروووووووك البطولة رقم 60يازعماء
و1حد
اختي من الرضاعه شربت حليب امي... اكيد شربت حليب اجل تشرب اكسبريسو
المليليح
الحكم الفرنسي له دور المفروض ماتنسوه من الهدايا
المليليح
الاهلي اول فريق يجمع الدوري وكاس الملك والسوبر في موسم واحد وكلها من نفس الفريق الهلال

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