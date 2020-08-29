الوليد بن طلال: «قريبًا الهلال بطلًا لكأس الملك»

ماجد محمد (صدى):
احتفل الوليد بن طلال بفوز نادي الهلال ببطولة دوري المحترفين للمرة الـ 16 وحسم اللقب قبل انتهاء البطولة بجولتين.
وقال "بن طلال" عبر حسابه على "تويتر" :"مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي كبير آسيا الهلال العالمي لتحقيقه دوري كأس الأمير MBS، ودوري أبطـال آسـيا، والرابع عالميًا، وقريباً كأس الملك سلمان (بأذن الله)".
واقتنص الهلال البطولة في ظروف استثنائية وصعبة إثر أزمة فيروس كورونا؛ حيث قدم مستويات استثنائية وحقق أهداف كبيرة على الرغم من توقف الدوري، ونجح في التتويج برصيد 66 نقطة بفاريق كبير عن النصر صاحب المركز الثاني.