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"الغرف السعودية" تسمح لمنسوباتها بالخروج مبكرًا من الدوام

Time منذ 50 دقيقة
Views 1518
"الغرف السعودية" تسمح لمنسوباتها بالخروج مبكرًا من الدوام

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الغرف السعودية عن إطلاق مبادرة "كوني معهم" لتمكين موظفاتها من الخروج مبكرًا ومتابعة العمل عن بعد حتى انتهاء ساعات العمل، وذلك لتمكينهن من التواجد مع أبنائهن خلال عملية التعلم عن بُعد.

وتضمن المبادرة لموظفات المجلس مغادرة العمل في تمام الواحدة ظهرًا ومتابعته عن بُعد حتى انتهاء ساعات العمل، وذلك للإشراف على عملية التعلم عن بُعد، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بداية العام الدراسي عن بُعد لمدة 7 أسابيع، مع تخصيص الساعة الثالثة مساءً لبدء اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية، وذلك لمراعاة تواجد الإشراف العائلي.

ووجه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا، لمدة 7 أسابيع، تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق 30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442هـ الموافق 15/ 10/ 2020م.

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أحدث التعليقات

algernaas4
يستاهل المهيله الف مبروك يأسد
algernaas4
الف الف الف مبروووووووك البطولة رقم 60يازعماء
و1حد
اختي من الرضاعه شربت حليب امي... اكيد شربت حليب اجل تشرب اكسبريسو
المليليح
الحكم الفرنسي له دور المفروض ماتنسوه من الهدايا
المليليح
الاهلي اول فريق يجمع الدوري وكاس الملك والسوبر في موسم واحد وكلها من نفس الفريق الهلال

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