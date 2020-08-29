محمد البكيري: صب القهوة بطولة الدوري حسمها غوميز

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي محمد البكيري اليوم السبت، على تتويج الهلال ببطولة الدوري للمرة الـ 16 في مسيرته، بطريقته الخاصة
ونشر "البكيري" عبر "تويتر" صورة للاعب " غوميز" علقًا صب القهوة وزيدوه هيل بطولة الدوري حسمها غوميز.
في حين علق ياسر القحطاني نجم الهلال المعتزل عبر حسابه على" تويتر" قائلا : "الإستثنائي للإستثنائي "
ونجح الهلال في حسم بطولة الدوري في الجولة الـ 28 من البطولة بحصد 66 نقطة بعد أداء رائع في المباريات في ظل أزمة كورونا، واختتم نجاحاته اليوم برباعية في شباك الحزم مقابل هدف واحد.