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200 ألف طالب وطالبة بتعليم جازان يبدؤون "عن بعد" العام الدراسي الجديد غدًا

Time منذ ساعة
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200 ألف طالب وطالبة بتعليم جازان يبدؤون "عن بعد" العام الدراسي الجديد غدًا

جيزان (صدى):
يعود غداً مع بدء العام الدراسي الجديد أكثر من (200) ألف طالب وطالبة بتعليم جازان وذلك عبر منصّة مدرستي للتعليم "عن بعد" وقنوات عين .

وهنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمناسبة العام الدراسي الجديد ومواصلة الرحلة التعليمية عن بعد، مشيداً بجهود وزارة التعليم في تجهيز البدائل التعليمية الإلكترونية المناسبة للطلاب والطالبات التي تضمن استمرار العملية التعليمية دون توقف، مشيراً إلى الدور الكبير للمعلمين والمعلمات في متابعة الطلاب والطالبات والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الدعم لهم عبر المنصة .

وأكد الدكتور أبو هادي أهمية دور أولياء الأمور والأسر في هذه المرحلة حيث يمثلون الشريك الفعّال للمؤسسة التعليمية في تعليم أبنائهم وبناتهم وتهيئة البيئة المناسبة في المنزل وإنجاح العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الإدارة عبر مشرفيها ستقدم الدعم للأسر وللمعلمين والمعلمات عبر لجان الدعم الإلكتروني وتقديم التغذية الراجعة، راجياً للجميع عاماً مليئاً بالجد والاجتهاد والنجاح والعطاء.

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أحدث التعليقات

algernaas4
يستاهل المهيله الف مبروك يأسد
algernaas4
الف الف الف مبروووووووك البطولة رقم 60يازعماء
و1حد
اختي من الرضاعه شربت حليب امي... اكيد شربت حليب اجل تشرب اكسبريسو
المليليح
الحكم الفرنسي له دور المفروض ماتنسوه من الهدايا
المليليح
الاهلي اول فريق يجمع الدوري وكاس الملك والسوبر في موسم واحد وكلها من نفس الفريق الهلال

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