صالح النعيمة بعد تتويج الهلال بالدوري:« وعدتم بجني الذهب وأوفيتم»

نواف السالم (صدى):
احتفل لاعب الهلال السابق صالح النعيمة، اليوم السبت، بتتويج الهلال ببطولة الدوري للمرة الـ 16 في مسيرته.
وقال "النعيمة" عبر "تويتر" : " ألف مبروك نقولها لكم مجلس إدارة الهلال وكافة منسوبيه عملتم فحان وقت شكركم ، نقولها لكم ابطالنا اللاعبين زرعتم ووعدتم قبل 6 أشهر بجني الذهب وأوفيتم فحان حصدكم للقب ، نقولها لكم جمهور الهلال العظيم وقفتم وساندتم فحان وقت فرحكم بالدوري رقم 16 والبطولة رقم 60 ".
ونجح الهلال في حسم بطولة الدوري في الجولة الـ 28 من البطولة بحصد 66 نقطة بعد أداء رائع في المباريات في ظل أزمة كورونا، واختتم نجاحاته اليوم برباعية في شباك الحزم مقابل هدف واحد.