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الإجراءات التي اتخذها الطاقم الصحي لـ "الكروز" بعد الاشتباه بإصابة أحد الركاب بكورونا

Time منذ 28 دقيقة
Views 1775
الإجراءات التي اتخذها الطاقم الصحي لـ "الكروز" بعد الاشتباه بإصابة أحد الركاب بكورونا

الرياض (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية عن الإجراءات التي اتخذها الطاقم الصحي لسفينة " الكروز " السياحية التي انطلقت مؤخراً في رحلة داخلية بالمملكة بعد الاشتباه بإصابة أحد الركاب بكورونا.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أنه تم عزل الحالة المشتبه بها على الفور، وتوجيه جميع الركاب للبقاء في أجنحتهم الخاصة، بحسب البروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ولفتت الشركة:" عادت السفينة اليوم إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث كان في استقبالها طاقم من وزارة الصحة للمساعدة في تطبيق إجراءات السلامة "، مبينة:" تم تحويل الحالة المشتبه بها إلى المستشفى لإكمال تقديم الإجراءات الصحية لها، كما تم حصر المخالطين لها لمتابعتهم ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامه وجعل اردوغان يلحقها باالقريب العاجل
ناقد
سمع عبارة : صبرا فلسطين ....... من الذي ردكم ما تحاربون مع الفلسطينيين .. استقبلكم أردوقان وأرسلكم للمحرقة في العراق وفي سوريا والآن في ليبيا من أجل تحقيق أهدافه ... لماذا لا يجمعكم ويرسلكم لفلسطين وهو الذي يريد مقاطعة الإمارات من أجل تطبيعها مع إسرائيل وهو المطبع معهم من عشرات السنين .. ارحموا عقولنا نعم القدس يبقى في عمق كل مسلم وعربي ولكن واين الملايين والشعب العربي واين .. ما هم موجودين بيرقصوا مع الأغنية
عدو الخونة
اريد تسجيل ابن لي صف سادس ابتدائي ولا قدرنا ندخل منصتك ياوزير التعليم لا من توكل ولا من نور من خطأ الى خطأ او تجمد الصفحة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تعجل بالفرج ويقعدون عبادك لبيتك
ناقد
أسمع عبارة ك صبرا فلسطين ....... من الذي ردكم ما تحاربون مع الفلسطينيين .. استقبلكم أردوقان وأرسلكم للمحرقة في العراق وفي سوريا والآن في ليبيا من أجل تحقيق أهدافه ... لماذا لا يجمعكم ويرسلكم لفلسطين وهو الذي يريد مقاطعة الإمارات من أجل تطبيعها مع إسرائيل وهو المطبع معهم من عشرات السنين .. ارحموا عقولنا نعم القدس يبقى في عمق كل مسلم وعربي ولكن واين الملايين والشعب العربي واين .. ما هم موجودين بيرقصوا مع الأغنية

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