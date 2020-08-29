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صورة لموسم الحج عام 1384 هـ
منذ ساعة
666
2
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أحدث التعليقات
عدو الخونة
اريد تسجيل ابن لي صف سادس ابتدائي ولا قدرنا ندخل منصتك ياوزير التعليم لا من توكل ولا من نور من خطأ الى خطأ او تجمد الصفحة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تعجل بالفرج ويقعدون عبادك لبيتك
ناقد
أسمع عبارة ك صبرا فلسطين ....... من الذي ردكم ما تحاربون مع الفلسطينيين .. استقبلكم أردوقان وأرسلكم للمحرقة في العراق وفي سوريا والآن في ليبيا من أجل تحقيق أهدافه ... لماذا لا يجمعكم ويرسلكم لفلسطين وهو الذي يريد مقاطعة الإمارات من أجل تطبيعها مع إسرائيل وهو المطبع معهم من عشرات السنين .. ارحموا عقولنا نعم القدس يبقى في عمق كل مسلم وعربي ولكن واين الملايين والشعب العربي واين .. ما هم موجودين بيرقصوا مع الأغنية
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
من حق الأمارات أن توطد علاقاتها مع إي دولة الإمارات تتعرض لضغط شديد من قبل بعض دول الجوار إيران وتركيا ومشاكل الجزر وبحكم إن علاقتها باالولايات المتحدة مهي بذيك العلاقة القوية كان لابد من إيجاد بديل الي هو الابن المدلل إسرائيل إسرائيل تعتبر حليف قوي أنا الإن لو وجدت نفسي مرهق إو لاأستطيع المشي ووجدت من يساعدني ويجعلني أستند علية سأفعل بغض النظر عن دين هذا الشخص او مذهبه باأخوان فكرو بعقولكم دولة الأمارات أختارت حليف لكنها ماكفرت باالله ولا غيرت دينها ومذهبها فدعو الخلق للخالق اليهود من قبل أيام النبوه كانو عايشين بوسطنا في المدينة ولهم مالنا وعليهم ماعلينا خلاص قفلو الموضوع
عدو الخونة
للاسف وزارة التعليم ومنسوبيها الا من رحم الله صدقوا ضنونك عليهم وواعترافي هذا لا يعني انك لا يمكن ان تصدق يوما
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