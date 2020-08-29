شحنات خوخ ملوثة بالسالمونيلا تصل إلى 15 دولة بينهم دولة خليجية

واشنطن (صدى):
أوضحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الخوخ الذي يحتمل أن يكون ملوثًا بالسالمونيلا وصل إلى الإمارات وأستراليا والصين وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما.
ومن جهتها، أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من 75 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 1 و92 عامًا في 12 ولاية أصيبوا بتسمم السالمونيلا المرتبط بالفاكهة.
وعلى الفور، سحبت كندا وسنغافورة ونيوزيلندا الخوخ المُحتمل تلوثه، الذي وزعته شركة Prima Wawona أو Wawona Packing Company LLC، ومقرها كاليفورنيا، لتجار التجزئة في أكثر من 30 ولاية أمريكية و15 دولة حول العالم.