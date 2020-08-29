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شحنات خوخ ملوثة بالسالمونيلا تصل إلى 15 دولة بينهم دولة خليجية

Time منذ 46 دقيقة
Views 1558
شحنات خوخ ملوثة بالسالمونيلا تصل إلى 15 دولة بينهم دولة خليجية

واشنطن (صدى):
أوضحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الخوخ الذي يحتمل أن يكون ملوثًا بالسالمونيلا وصل إلى الإمارات وأستراليا والصين وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما.

ومن جهتها، أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من 75 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 1 و92 عامًا في 12 ولاية أصيبوا بتسمم السالمونيلا المرتبط بالفاكهة.

وعلى الفور، سحبت كندا وسنغافورة ونيوزيلندا الخوخ المُحتمل تلوثه، الذي وزعته شركة Prima Wawona أو Wawona Packing Company LLC، ومقرها كاليفورنيا، لتجار التجزئة في أكثر من 30 ولاية أمريكية و15 دولة حول العالم.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
النصر العالمي اخذه قبلك وباذن الله ماتفرحه فيه لا انت ولا تركي
أبو عبدالله الحربي
2020 ونهايته انحصار لكل فايروس نفس ومذهب وعقيدة إلى وسطية بمشيئته سبحانه 90%إنطلاق وعشره % لايذكر 😐
دآنـــــــہہ
حتى المعلمين والمعلمات 😂🙆‍♀️
أبو عبدالله الحربي
🖒
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وأنا متى أقترن بلي على بالي😔 هاالبخيل الي مغير يتابعني بصمت ومو.راضي لايعطيني الضو الاخضر ولا الاحمر مخليني معلق

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