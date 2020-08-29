محمد صلاح يكشف عن اللحظة التي شعر خلالها بالحزن في دوري الأبطال 

وكالات (صدى):
تحدث الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن إنجازاته مع ليفربول، قائلا إنه فخور بحصوله على بطولة البريمرليج مع فريقه.
وأضاف صلاح خلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية أن ذلك كان حلما لديه منذ صغره، موضحا أن الدوري الإنجليزي كان هدفا للجميع في الفريق لأنها بطولة كانت غائبة منذ فترة طويلة.
ولفت إلى أن هناك لحظة شعر خلالها بالحزن حين تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أرووبا 2018، بعد تدخل سيرجيو راموس، مبينا أنه في الموسم الماضي تمكن أن يعود مع فريق ليفربول ويحقق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.