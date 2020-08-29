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محمد صلاح يكشف عن اللحظة التي شعر خلالها بالحزن في دوري الأبطال 

Time منذ 58 دقيقة
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محمد صلاح يكشف عن اللحظة التي شعر خلالها بالحزن في دوري الأبطال 

وكالات (صدى):
تحدث الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن إنجازاته مع ليفربول، قائلا إنه فخور بحصوله على بطولة البريمرليج مع فريقه.

وأضاف صلاح خلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية أن ذلك كان حلما لديه منذ صغره، موضحا أن  الدوري الإنجليزي كان هدفا للجميع في الفريق لأنها بطولة كانت غائبة منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن هناك لحظة شعر خلالها بالحزن حين تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أرووبا 2018، بعد تدخل سيرجيو راموس، مبينا أنه في الموسم الماضي تمكن أن يعود مع فريق ليفربول ويحقق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
النصر العالمي اخذه قبلك وباذن الله ماتفرحه فيه لا انت ولا تركي
أبو عبدالله الحربي
2020 ونهايته انحصار لكل فايروس نفس ومذهب وعقيدة إلى وسطية بمشيئته سبحانه 90%إنطلاق وعشره % لايذكر 😐
دآنـــــــہہ
حتى المعلمين والمعلمات 😂🙆‍♀️
أبو عبدالله الحربي
🖒
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وأنا متى أقترن بلي على بالي😔 هاالبخيل الي مغير يتابعني بصمت ومو.راضي لايعطيني الضو الاخضر ولا الاحمر مخليني معلق

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