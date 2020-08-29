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استشاري أمراض معدية: هناك قلق عالمي من تحول كورونا لفيروس موسمي (فيديو) 

Time منذ ساعة
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استشاري أمراض معدية: هناك قلق عالمي من تحول كورونا لفيروس موسمي (فيديو) 

نايف السالم (صدى):
قال استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العمري الدكتور عوض العمري:"  هناك خطر كبير وقلق عالمي من تحول كورونا لفيروس موسمي لسببين رئيسين هما سرعة الانتشار وعدم توفر لقاح حتى الآن ".

وأضاف العمري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " في أسبوع ":" يزيد انتشار فيروس كورونا مع التقارب الاجتماعي وعدم اتباع التوصيات الخاصة بالنظافة الشخصية ".

وأوضح العمري:" من المبكر جدا الحديث بأن كورونا سوف يصبح فيروس موسمي أو لا "، مبينا أن قصة العلاج بالبلازما قصة قديمة و إيجابية في جميع الجوائح يمثل سارس وأنفلونزا الخنازير والإيبولا.

وأشار إلي أن قصة العلاج بالبلازما كانت دائما تعطينا إشارات إيجابية لمساعدة الجهاز المناعي، موضحا أن فكرة البلازما بسيطة لأن المتعافين من المرض أصبحت لديهم أجسام مناعية يمكن التبرع بها للمصابين لتنشيط الجهاز المناعي.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
النصر العالمي اخذه قبلك وباذن الله ماتفرحه فيه لا انت ولا تركي
أبو عبدالله الحربي
2020 ونهايته انحصار لكل فايروس نفس ومذهب وعقيدة إلى وسطية بمشيئته سبحانه 90%إنطلاق وعشره % لايذكر 😐
دآنـــــــہہ
حتى المعلمين والمعلمات 😂🙆‍♀️
أبو عبدالله الحربي
🖒
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وأنا متى أقترن بلي على بالي😔 هاالبخيل الي مغير يتابعني بصمت ومو.راضي لايعطيني الضو الاخضر ولا الاحمر مخليني معلق

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