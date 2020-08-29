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نزار باهبري: المملكة من الدول الأكثر أمانا بعد وصول التعافي إلى 91% (فيديو)

Time منذ 7 دقائق
Views 1222
نزار باهبري: المملكة من الدول الأكثر أمانا بعد وصول التعافي إلى 91% (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح الدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى أن المملكة تعد من الدول الأكثر أمانا بعد وصول نسبة التعافي إلى 91%.

وقال باهبري خلال قناة " الإخبارية " : نحن في الطريق الصحيح وسنحتفل قريبا والإجراءات تتم بشكل صحيح وهذا عمل جماعي والكمامة ثم الكمامة ثم الكمامة.

وأضاف : كلنا مسؤولين، لأن الإصابة تأتي من من هو قريب، ونحتاج فقط إكمال الطريق والالتزام بالكمامة، وسنعود إلى حياتنا وهي فترة بسيطة وسنحتفل جميعًا.

وكان الدكتور نزار باهبري قد أصيب بفيروس كورونا قبل نحو شهر، لكنه أعلن منذ يومين عن شفائه وعودته إلى المنزل؛ لاستكمال العلاج هناك.

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أحدث التعليقات

انا
كذاب وستين
أبو محمد
فشل بكل ما تعنيه الوزارة كل يوم يظهر لنا شخص ببرنامج حتى شتت المعلمين والطلاب والأسر
أبو عبدالله الحربي
عمر من خمسين مانفع لأ نفسه ولا غيره فيه شباب كفائات 😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلنا لكم وفرو أنترنت لكن يبدو لي أنكم جبتو حل أفضل👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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نزار باهبري: المملكة من الدول الأكثر أمانا بعد وصول التعافي إلى 91% (فيديو)
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