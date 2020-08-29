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مقارنة بين أسعار فحص "كورونا" في المنشآت الصحية الخاصة

Time منذ ساعة
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مقارنة بين أسعار فحص "كورونا" في المنشآت الصحية الخاصة

نايف السالم (صدى):
قارنت جمعية حماية المستهلك، بين أسعار فحص ‏فيروس "كورونا" ‏المستجد، لدى بعض المنشآت ‏الصحية الخاصة ‏المنتشرة في عدد من مدن ‏المملكة.‏

وتراوحت أسعار أخذ المسحة فقط ما بين 100 ريال و376 ‏ريالًا، وإجراء الفحص فقط من 500 ريال و‏1755 ريالًا.‏

وبلغت أسعار أخذ المسحة مع تجميع العينة والفحص ما بين ‏‏600 ريال و2055 ريالًا، في حين ارتفعت أسعار إجراء كامل الفحص بالمنزل لتتراوح بين 850 ريالًا و2300 ريال.‏

وجاءت أسعار أخذ العينة الكاملة وفحصها على مستوى مدينة الرياض ما بين 600 ريال و2055 ريالًا، وفي الدمام والجبيل والخبر والأحساء 850 ريالًا.‏

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أحدث التعليقات

الخالدي
المؤدب ماله إلا كذا خل اديك ينفعك
المليليح
طبل يامطبل يكفي الاستثنائي اخذه قبلك ياطلال
سعد
بكل آسف هناك تخبط وعشوائيه وعدم تقدير للمسؤوليه الأمور مدحدره في شيء ماهو مضبوط
**""'سهم'""**😊
لاتنسون المقصف 😅😅😅😅 كل واحد يسوية في المطبخ او الحوش
عبود
والله سخافه ما بعدها ، الان صارت تفرق في التحصيل العلمي من اكون لابس ملابس رسميه والا عاديه ، بس عجبتني جملة ( خلق جو تربوي ) كلام منمق لا يودي ولا يجيب وبلا معنى الله يعين الطلاب عليكم وبس

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