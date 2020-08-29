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شاهد... لحظة جريان السيول في وادي شهدان بجازان

Time منذ 20 دقيقة
Views 1472
شاهد... لحظة جريان السيول في وادي شهدان بجازان

جازان (صدى):
شهدت جازان، اليوم السبت، والأيام الماضية هطول الامطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.

ووثق مواطن لحظة جريان المياه في وادي شهدان غرب هروب في منطقة جازان وسط حالة من هدوء الطبيعة.

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أحدث التعليقات

انا
كذاب وستين
أبو محمد
فشل بكل ما تعنيه الوزارة كل يوم يظهر لنا شخص ببرنامج حتى شتت المعلمين والطلاب والأسر
أبو عبدالله الحربي
عمر من خمسين مانفع لأ نفسه ولا غيره فيه شباب كفائات 😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلنا لكم وفرو أنترنت لكن يبدو لي أنكم جبتو حل أفضل👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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