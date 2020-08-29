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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا في المملكة 

Time منذ 38 دقيقة
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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا في المملكة 

الرياض (صدى):
توقعت هيئة الأرصاد  وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

ولفتت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 -٤٠ كم/ساعة في البحر الأحمر بينما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة.

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أحدث التعليقات

انا
كذاب وستين
أبو محمد
فشل بكل ما تعنيه الوزارة كل يوم يظهر لنا شخص ببرنامج حتى شتت المعلمين والطلاب والأسر
أبو عبدالله الحربي
عمر من خمسين مانفع لأ نفسه ولا غيره فيه شباب كفائات 😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلنا لكم وفرو أنترنت لكن يبدو لي أنكم جبتو حل أفضل👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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