شاهد.. السيسي يفاجىء المصريين: «لو مش عايزني معنديش مشكلة»

القاهرة (صدى):
صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بأنه لا يمانع أن يغادر مكانه إذا كان لا يرغب الشعب في ذلك.
وأوضح الرئيس المصري أن الأهم لديه هو إنجاز المشروعات التي بدا فيها، قائلا: "لو مش عايزني أبقى موجود هنا أنا معنديش مشكلة.. بس أنا لا يمكن أكون موجود في مكان إلا والإصلاح قدام عينيا وأمسك فيه وأخلصه بما يرضي الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره".
وتابع : "غابت الدولة بس مينفعش الدولة تغيب تاني ، انتوا كده بتأجلوا التطوير 100 سنة ، ومقدرش أقبل كده".
وجاءت هذه التصريحات خلال قيام الرئيس المصري بافتتاح عدداً من المشروعات التنموية بمدينة الإسكندرية.