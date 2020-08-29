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شاهد.. السيسي يفاجىء المصريين: «لو مش عايزني معنديش مشكلة»

Time منذ 47 دقيقة
Views 1771
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شاهد.. السيسي يفاجىء المصريين: «لو مش عايزني معنديش مشكلة»

القاهرة (صدى):
صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بأنه لا يمانع أن يغادر مكانه إذا كان لا يرغب الشعب في ذلك.

وأوضح الرئيس المصري أن الأهم لديه هو إنجاز المشروعات التي بدا فيها، قائلا: "لو مش عايزني أبقى موجود هنا أنا معنديش مشكلة.. بس أنا لا يمكن أكون موجود في مكان إلا والإصلاح قدام عينيا وأمسك فيه وأخلصه بما يرضي الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره".

وتابع : "غابت الدولة بس مينفعش الدولة تغيب تاني ، انتوا كده بتأجلوا التطوير 100 سنة ، ومقدرش أقبل كده".

وجاءت هذه التصريحات خلال قيام الرئيس المصري بافتتاح عدداً من المشروعات التنموية بمدينة الإسكندرية.

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أحدث التعليقات

انا
كذاب وستين
أبو محمد
فشل بكل ما تعنيه الوزارة كل يوم يظهر لنا شخص ببرنامج حتى شتت المعلمين والطلاب والأسر
أبو عبدالله الحربي
عمر من خمسين مانفع لأ نفسه ولا غيره فيه شباب كفائات 😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلنا لكم وفرو أنترنت لكن يبدو لي أنكم جبتو حل أفضل👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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